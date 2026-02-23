Triunfo del Atticgo Elche y derrotas del Morvedre y Elda Prestigio

Jornada 20 en la Liga Guerreras Iberdrola con diferentes resultados para los equipos de la Comunitat Valenciana. Victoria de AtticGo Elche ante Conservas Orbe Zendal Porriño (22-18); derrota del Balonmano Morvedre (23-26) ante el Replasa Beti-Onak y, en el Palacio de los Deportes de La Rioja, el Grafometal Sporting La Rioja superó a Elda Prestigio (21-16) en un duelo intenso.

Victoria del Atticgo Elche

El Atticgo BM Elche volvió a ganar, tras cuatro partidos, y se impuso por 22-18 al Conservas Orbe Zendal BM Porriño en el pabellón Esperanza Lag. El equipo franjiverde dio una lección de resiliencia, tras haber perdido en el inicio de la reanudación una renta de cinco goles (8-3) acumulada en el primer acto, y marcharse a vestuarios dos tantos arriba (11-9). Las ilicitanas supieron remar contracorriente y competirle el partido al conjunto gallego, cuando se encontraban en su peor momento; llegando incluso a mejorar su ventaja (21-15) sobre el cuadro visitante.

Crónica del Morvedre

Derrota ante un gran Beti Onak, pero con una primera parte para recordar. El Balonmano Morvedre mostró su mejor versión, intensidad y carácter frente a un rival con una plantilla larga y de muchísimo nivel.

A pesar de un inicio complicado en la segunda parte y algunas imprecisiones en la finalización, nuestras jugadoras lucharon hasta el final, probando variantes tácticas y demostrando valentía y compromiso.

Cristina Cabeza declaró al término del partido: “Hemos hecho la mejor primera parte desde que estoy aquí. El trabajo se nota y el equipo sigue mejorando”.

Derrota del Elda

Partido importante el que se disputó en el Palacio de los Deportes de La Rioja, Grafometal Sporting La Rioja un rival directo para las eldenses.

El partido comenzó con mucha igualdad y ambos equipos mostrando intensidad y competitividad. Se llegó al descanso con empate a 10 goles, tras un intercambio de goles de ambas escuadras.

Tras el descanso, Grafometal Sporting La Rioja mostró una mejoría notable en su juego defensivo y táctico. Las leonas luchaban por mantenerse en el partido. Sobre el minuto 52 las locales conseguían una renta de 5 goles (19-14), que a la postre fue definitiva. Las riojanas llegaban al final del partido sin agobios en el marcador y llevándose dos puntos muy importantes. (21-16).

Las máximas goleadoras eldenses Graci Duque (4 goles) y Maddi Bengoetxea (3 goles).