Derbi de la #comunitatdelhandbol en la Liga Guerreras Iberdrola

La emoción del balonmano femenino vuelve a concentrar todas las miradas este viernes 28 de febrero con la disputa de uno de los encuentros más esperados de la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. El Elda Prestigio y el AtticGo BM Elche protagonizarán un auténtico derbi de la #ComunitatDelHandbol a partir de las 18:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez.

El choque llega en un momento clave del campeonato, con ambos conjuntos inmersos en la lucha por consolidar sus objetivos en la máxima categoría del balonmano femenino español. Más allá de los puntos en juego, el componente emocional y la rivalidad autonómica convierten este enfrentamiento en una cita especial tanto para jugadoras como para aficiones.

El Atticgo Elche. / BALONMANO ELCHE

El conjunto ilicitano aterriza en Elda tras una importante victoria en casa por 22-18 frente al Conservas Orbe Zendal BM Porriño. Las franjiverdes firmaron un encuentro muy sólido en defensa y supieron gestionar los momentos clave del partido para sumar dos puntos de gran valor que refuerzan su confianza de cara a este exigente desplazamiento.

Por su parte, el Elda Prestigio buscará hacerse fuerte ante su público después de caer por 21-16 en su visita a la pista del Grafometal Sporting La Rioja. El equipo eldense quiere convertir el Florentino Ibáñez en un fortín y aprovechar el apoyo de su afición para volver a la senda de la victoria en un duelo de máxima exigencia.

Además, este derbi llega marcado por el precedente más reciente entre ambos equipos en la Copa de la Reina de Balonmano. El pasado 4 de febrero, en una eliminatoria vibrante y muy igualada, el Elda Prestigio se impuso por un ajustado 23-22 al conjunto ilicitano, logrando así el pase a la fase final de la Copa de la Reina de Balonmano. Aquel encuentro dejó patente la igualdad y la intensidad que suelen acompañar cada enfrentamiento entre ambos clubes.

Gran ambiente

Se espera un gran ambiente en las gradas del Pabellón Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez, en un partido que promete ritmo, tensión y espectáculo desde el primer minuto. La #ComunitatDelHandbol volverá a demostrar la fortaleza y el nivel del balonmano femenino autonómico en una cita que trasciende la clasificación y que refuerza el crecimiento del deporte en la Comunitat Valenciana.