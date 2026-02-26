Derbi Teika, en la Liga Guerreras Iberdrola

El Elda Prestigio recibe este sábado 28 de febrero (18:00 horas) al AtticGo BM Elche en el Pabellón Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez, en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Liga Guerreras Iberdrola que enfrente a dos equipos de la familia Teika.

Precedentes

Será el tercer enfrentamiento entre ambos esta temporada. En los dos precedentes —uno en Liga y otro en la segunda fase de la Copa de la Reina— la victoria fue para el conjunto eldense. Aun así, los derbis suelen tener vida propia y el contexto clasificatorio actual dibuja un escenario distinto al de aquellos encuentros.

Clasificación

Tras la jornada 20, el AtticGo Elche ocupa la séptima posición con 20 puntos, mientras que el Elda Prestigio es décimo con 16. La zona media de la tabla está especialmente comprimida y cualquier resultado puede provocar movimientos importantes. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos dar un paso adelante en un tramo de la temporada en el que cada punto empieza a ser determinante.

Así llegan los equipos al derbi

En cuanto a la dinámica reciente, Elda llega tras caer ante Grafometal Sporting La Rioja en un duelo directo, un resultado que frenó su progresión. El AtticGo, por su parte, afronta el choque después de imponerse en casa al Conservas Orbe Zendal BM Porriño, reforzando su regularidad en las últimas jornadas.

Desde el banquillo eldense, Bea Escribano ha querido rebajar el peso de los antecedentes: “Cada partido es un mundo y no podemos fijarnos en el de Copa; seguro que será diferente”.

La técnica ha señalado como aspectos clave la solidez defensiva, el ritmo en la circulación de balón y la eficacia de cara a portería, además de la capacidad física para sostener la intensidad durante los 60 minutos. En un duelo de este tipo, los pequeños detalles —pérdidas, exclusiones o acierto desde los siete metros— pueden marcar la diferencia.

El Florentino Ibáñez volverá a ser escenario de un derbi provincial en la máxima categoría del balonmano femenino. Un partido que, más allá de la rivalidad deportiva, enfrenta a dos equipos consolidados en la Liga Guerreras Iberdrola y con margen todavía para escalar posiciones en la recta final del campeonato.