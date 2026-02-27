La Nucía será sede del campus de balonmano con los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola

Del 13 al 18 de julio el pabellón Muixara de La Nucía será sede del Campus Internacional Handball Elite Academy de verano con los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola como embajadores. Un campus relacionado con el deporte del balonmano dirigido por entrenadores de primer nivel y jugadores internacionales entre los que destacan Gedeón e Isaías Guardiola, gemelos que practican este deporte y que les amparan una sólida trayectoria profesional, especialmente en la exigente Bundesliga alemana. Además, el campus también tendrá otras actividades alternativas relacionadas con el deporte para que los asistentes dispongan también de momentos de ocio. Habrá modalidad para internos, con alojamiento y modalidad externos y las plazas son limitadas a 70. Las inscripciones se deben realizar en www.handballacademy.es

Este campus está organizado por Handball Academy con la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía, Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana. La presentación ha contado con la presencia de Gedeón Guardiola, exjugador internacional de balonmano y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Campus de Balonmano Internacional

El campus ofrece dos modalidades: interno o externo y en él se podrá disfrutar de sesiones técnicas prácticas y teóricas relacionadas con el mundo del balonmano, actividades deportivas alternativas y recreativas como balonmano playa, actividades de ocio, práctica de otros deportes… etc.

El precio del campus en modalidad externo es de 380 euros y modalidad internos, que incluye alojamiento en hotel Kaizen, por un precio de 580 euros. El campus está destinado para Alevines, Infantiles, Cadetes o Juveniles. Para más información e inscripciones consultar la web www.handballacademy.es