El Atticgo Elche se llevó, por la mínima, el duelo autonómico ante el Elda Prestigio

El Pabellón Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez se vistió de gala para albergar el derbi alicantino entre Elda Prestigio y Atticgo Elche, que cayó del lado ilicitano por la mínima (21-22). Bonito ambiente en las gradas, con las dos aficiones animando a sus equipos.

La crónica

El primer tiempo fue muy igualado, donde las defensas predominaron sobre los ataques, un partido muy táctico, Elda Prestigio intentó sorprender con ese 5-1 y con el 7 contra 6 en ataque. El equipo local estuvo prácticamente los 20 primeros minutos arriba en el marcador y solamente al final donde erraron varios lanzamientos, Elche supo aprovechar esas oportunidades para irse al descanso con tres goles arriba (10-13).

La segunda parte, Elche consiguió una renta de 4 o 5 goles que parecía insalvable, pero al final las leonas pelearon mucho, arriesgaron, y consiguieron acercarse para meterse en el partido. Sin embargo, las imprecisiones y pérdidas en el tramo final del partido, decantaron el partido para las ilicitanas. En definitiva, un partido muy igualado donde cualquiera podría haber ganado, (21-22) pero Elche finalmente se marchó con los dos puntos en liza en el derbi provincial.

La próxima semana hay paréntesis internacional, con lo cual el próximo partido de las leonas será el 14 de marzo en San Sebastián contra Super Amara Bera Bera.

Valoraciones

Patricia Méndez: "Trabajo y calma en momentos complicados es lo que ha hecho que nos hayamos llevado dos puntos que necesitábamos".

Joaquín Rocamora: "Hemos sido muy superiores, aunque el marcador no lo refleje. El grupo está dando un paso al frente en cuanto a madurez".

