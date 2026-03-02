Fertiberia Puerto Sagunto pesca en río revuelto

Termina un fin de semana atípico en División de Honor Plata Masculina, sobre todo en lo referente a la cabeza de la tabla clasificatoria, dado que Fertiberia Puerto Sagunto es el único equipo en la parte alta que ha sido capaz de obtener la victoria en la Jornada 22 de la categoría.

El conjunto valenciano, de hecho, se medía a un rival directo como es el UBU San Pablo Burgos 2031, y se impuso claramente (28-24) para consolidarse en la segunda plaza liguera. No así el líder, Cajasol Sevilla Proín, que cedía de forma sorpresiva en territorio andaluz ante el Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa (28-33), que se confirma como el equipo más en forma de la categoría con su cuarta victoria consecutiva.

Fundación Agustinos Alicante, por su parte, no aprovecharía la oportunidad y era derrotado a domicilio (28-26) ante un Cisne Colegio Los Sauces que abre brecha con respecto a la parte baja de la tabla clasificatoria. Allí, Balonmano Alcobendas y Contazara Zaragoza incrementaron su casillero particular al derrotar a Trops Málaga (29-22) y Balonmano Soria (26-25), respectivamente.

Los resultados registrados en la Jornada 21 de División de Honor Plata Masculina se completan con el empate (32-32) entre Servigroup Benidorm y Blendio Sinfín Santander, la victoria a domicilio (32-36) del Barça Atlètic sobre Attica 21 Hotels OAR Coruña, y la firmada en La Catedral por Anaitasuna frente a Confía Base Oviedo.