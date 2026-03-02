Golpe sobre la mesa (31-29)

El HORNEO BM Alicante consigue más que 2 puntos en casa ante el Dicorpebal Logroño La Rioja en un encuentro que el equipo dominó de principio a fin y demostró su garra en un encuentro que ha rozado la perfección en todas sus líneas.

Desde el pitido inicial, el Horneo BM Alicante demostró que quiere sí o sí la permanencia y demostró que el Pitiu se ha convertido en una pista complicada para cualquier equipo de la competición.

Poco se veía en pista la diferencia que hay entre ambos equipos en la tabla. Un juego rápido, sumado a las intervenciones de Roberto bajo palos y a una defensa muy sólida, llevaron al equipo a estar más 3 arriba cuando se llegó al ecuador de la primera mitad. Diferencia que podía ser más si no fuera por algunas impresiones en ataque.

Imprecisiones en ataque que Logroño supo muy bien aprovechar para poner tablas en el marcador. Tablas que rápido deshizo Iván. Con el equipo de Roi otra vez arriba, Logroño cerró bien su defensa, creyendo que así los alicantinos no se irían más, pero bien supo encontrar los huecos para ampliar la distancia a 5. Sobre todo, gracias a los 7 metros lanzados por Xabi.

Cuando se llegaba al descanso los de Velasco maquillaron el resultado con un 14-12 antes de entrar a vestuarios. Salió con todo el equipo convencido de amarrar el resultado y rápido amplió su distancia hasta el 17-12 antes de llegar al primer parcia. Distancia más que favorable ante uno de los

Locura final

Con el paso de los minutos, Logroño lograba acercarse con peligro hasta disminuir la diferencia a solo 1 tanto a falta de 7 minutos. Los de Velasco sabían muy bien cómo aprovecharse de los pocos errores que esta mañana tenía el Horneo en pista.

Fue entonces cuando, una vez más, el equipo volvió a demostrar su garra, su coraje y su fortaleza mental y física para sentenciar el partido. Iván se alzó en el aire y en el partido como ese salvador que ataca a su presa en el momento perfecto para rematarla y poner el 31-29 final.

Dos puntos que se quedan en casa en un nuevo ejercicio del equipo en el que ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa ante uno de los equipos de la parte noble de la clasificación.

Dos puntos que demuestran de qué pasta está hecha este equipo en un encuentro que rozó la perfección.