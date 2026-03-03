Joaquín Rocamora se estrena ante Austria como seleccionador de Las Guerreras

Las Guerreras arrancan este miércoles a las 18:00 horas en Viena un doble enfrentamiento decisivo ante Austria en el Grupo 6 del clasificatorio para el Campeonato de Europa 2026. El primer capítulo se disputa en el Sport Arena Wien, escenario donde el combinado español inicia una nueva etapa con Joaquín Rocamora al mando y con el liderato del grupo en juego. El encuentro podrá seguirse en directo a través de la EHF TV.

El nuevo seleccionador español reconoció que su debut llega con una preparación limitada, aunque confía en el trabajo realizado: "El primer enfrentamiento desde luego que lo afronto con mucha ilusión. Soy conocedor de que no es lo mejor afrontar un partido internacional con dos o tres entrenamientos, pero espero que esas sesiones nos sirvan para poder afrontar el partido de la mejor manera posible", comentó Rocamora en declaraciones a la Real Federación Española de Balonmano.

Así llegan las selecciones

España y Austria llegan igualadas a cuatro puntos, por lo que este primer pulso puede marcar el rumbo de la clasificación antes del segundo asalto en Algeciras. El margen es mínimo y cada detalle cuenta en una eliminatoria que puede resultar determinante para el futuro continental de ambas selecciones. Sobre el rival, el técnico valoró el nivel de Austria en el contexto continental: "Creo que es una selección, ahora mismo, de nivel medio a nivel europeo. Hemos visto que en los últimos años han perdido varios encuentros, pero entendemos que vienen con una base de trabajo y con una misma seleccionadora". También destacó el peligro individual del conjunto austríaco: "Sobre todo Johanna Reichert, que es una de las máximas goleadoras a nivel continental en los últimos años y que está jugando muy bien".

Precedentes

La última vez que las selecciones se enfrentaron fue en el Torneo Internacional de Manzanares, exactamente hace un año, donde las Guerreras se hicieron con el trofeo tras un cómodo 32 a 25. A nivel histórico, España ha logrado ganar 8 de los 10 duelos oficiales, acabando los restantes en un empate y una derrota.

El choque en territorio austríaco no solo pone en juego el liderato provisional del grupo. También servirá para medir la evolución de España tras el último año de crecimiento competitivo y comprobar los primeros rasgos del proyecto que impulsa el nuevo cuerpo técnico de la Real Federación Española de Balonmano, que encabeza Joaquín Rocamora. "No va a ser un partido sencillo y vamos a necesitar ser dominadoras de los espacios. Lo afrontamos con la ilusión de saber que estamos en un nuevo ciclo y que depende de nosotras la imagen que demos", dijo Rocamora.

Las Guerreras saben que superar a Austria fuera de casa supondría un golpe de autoridad antes del segundo enfrentamiento en suelo español. Viena marca el punto de partida: sesenta minutos para empezar a definir el rumbo hacia el Europeo.

Declaraciones de Danila So Delgado

La internacional Danila So Delgado anticipó un partido exigente ante Austria y destacó la igualdad entre ambos equipos: "Creo que va a ser un duelo interesante, porque a pesar de que Austria tiene algunas bajas, es una selección bastante joven como la nuestra y va a estar interesante el partido, en mi opinión, sobre todo jugando en su casa, que evidentemente se sentirán más fuertes que luego cuando nos toque jugar en Algeciras".

La jugadora también valoró el inicio de la nueva etapa con el seleccionador Joaquín Rocamora, con quien ya coincidió anteriormente: "Yo esta nueva etapa la afronto con ganas, porque ya he trabajado anteriormente con Joaquín y la experiencia que tuve fue buena. A nivel deportivo creo que es un entrenador que nos va a aportar muchísimo".

Por último, lanzó un mensaje de confianza en el proyecto y en el potencial del equipo: "Solo pido tanto al cuerpo técnico como a las chicas que intentemos confiar en el proyecto y que sigamos creyendo en que el equipo tiene las posibilidades de hacer cosas buenas y bonitas".

Israel-Grecia, aplazado

La Federación Europea de Balonmano ha aplazado el Israel–Grecia del Grupo 6, los otros dos integrantes del grupo de las Guerreras, previsto para el 4 de marzo en Rishon-Le-Zion, debido a la situación actual en Oriente Medio y a cuestiones de seguridad relacionadas con el tráfico aéreo. La nueva fecha y sede se anunciarán próximamente.