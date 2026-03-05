Las Guerreras estrenaron la era de Rocamora con una victoria ante Austria (24-29)

De menos a más, las Guerreras remontan el 12-10 del descanso con una gran segunda parte para imponerse a Austria (24-29) en el clasificatorio al EURO 2026. Las Guerreras estrenaron la era de Joaquín Rocamora con una victoria en el Sport Arena Wien, en un partido que reflejó el proceso de construcción del equipo: de menos a más y con una gran reacción tras el descanso.

La crónica

El inicio fue complicado. Las pérdidas de balón y la falta de continuidad ofensiva permitieron a Austria tomar pequeñas ventajas, apoyada en su acierto desde los siete metros. Maddi Aalla sostuvo a España bajo palos, mientras Danila So Delgado y Alicia Fernández mantenían al equipo con vida. Al descanso, el 12-10 dejaba todo abierto.

Tras la reanudación, la selección regresó con una energía distinta: más intensa en defensa, más clara en ataque y mucho más reconocible. El empate dio paso a los primeros minutos de dominio español, con goles decisivos de Paula Arcos, Lyndie y Lysa Tchaptchet, María O'Mullony y Anne Erauskin.

España supo gestionar incluso las exclusiones del tramo final y amplió la ventaja hasta los cinco goles definitivos, cerrando un triunfo que confirma la capacidad competitiva del grupo.

Ficha técnica

AUSTRIA 24 – 29 ESPAÑA

AUSTRIA (12+12)

Lena Ivančok, Katarina Pandža, Andrea Barnjak, Lorena Baljak, Martina Maticevic (1), Klara Schlegel (4), Ines Ivančok-Soltić (7), Nora Leitner (1), Kerstin Sander, Santina Sabatnig, Ana Pandža (1), Johanna Reichert (4), Marie Scheiderbauer, Viktoria Marksteiner (1), Eleonora Stanković, Philomena Egger (5).

Entrenadora: Monique Tijsterman

ESPAÑA (10+19)

Elisabet Cesáreo, Jennifer Gutiérrez, Ester Somaza, Paula Arcos (3), Lysa Tchaptchet (2), Danila Patricia So Delgado (7), Alicia Fernández (5), Paola Bernabé, Maddi Aalla, María Prieto O'Mullony (4), Anne Erauskin (2), Elba Álvarez, Lyndie Tchapchet (4), Lucía Prades, Paula María Agulló, Lisa Oppedal (2).

Entrenador: Joaquín Rocamora

Árbitros: Ismail Metalari y Nenad Nikolovski.

Excluyeron a: Katarina Pandža (44:38), Ines Ivančok-Soltić (37:16, 53:12), Nora Leitner (08:12), Ana Pandža (52:17); Elisabet Cesáreo (51:05), Lysa Tchaptchet (01:43), Danila Patricia So Delgado (02:11, 46:44, 53:58), Paola Bernabé (57:24) y Paula María Agulló (22:39).

Parciales: 2-2, 3-2, 4-2, 7-5, 11-8, 12-10 (descanso); 15-13, 17-18, 19-22, 21-25, 22-28, 24-29 (final).

Valoraciones

Joaquín Rocamora: "Hemos sido muy superiores en la segunda parte"

El seleccionador de las Guerreras, Joaquín Rocamora, valoró positivamente el partido de hoy, destacando la evolución del equipo a lo largo del encuentro: "Las sensaciones del partido de hoy son buenas. Son buenas en cuanto al crecimiento del grupo a lo largo del encuentro. Obviamente hemos iniciado el partido muy mal, con demasiadas pérdidas, no entendiendo del todo las alturas y orientaciones defensivas, lo que ha facilitado a ellas su juego combinativo en la zona central", comentó Rocamora.

El técnico elogió la respuesta del equipo tras el mal arranque: "Hay que halagar el hecho de que la gente ha seguido creyendo, ha trabajado, ha focalizado mejor el plan de partido y hemos sido muy superiores en la segunda parte".

Como aspecto a mejorar, Rocamora señaló la última fase del encuentro: "Creo que podríamos haber tenido una mejor renta, pero las excursiones de los últimos diez minutos nos han lastrado".

Lysa Tchaptchet : "Vamos a corregir algún que otro error que hemos cometido"

Lysa Tchaptchet se mostró satisfecha tras la victoria del equipo, subrayando la importancia de mantener la concentración de cara al próximo encuentro: "Ahora vamos a prepararnos para el partido próximo en Algeciras, que tenemos muchas ganas de afrontarlo. Vamos a corregir algún que otro error que hemos cometido".

La pivote destacó los problemas iniciales y cómo supieron revertir la situación: "Es verdad que en la primera parte hemos tenido muchísimas pérdidas en muy poco tiempo y luego lo hemos podido solventar y controlar. A nivel defensivo, al principio nos ha costado un poco, pero ya en la segunda parte ha sido otra cosa".

También señaló la mejora en ataque y la importancia del juego con pivote: "Creo que en el tiempo muerto hemos hablado de qué ajustes tenemos que hacer y también en ataque se ha empezado a meter más, porque estábamos fallando bastante en la primera parte. También se ha podido ver más el juego con pivote en la segunda parte, y eso ha sido bastante significativo".

Tchaptchet cerró sus declaraciones mostrando satisfacción por la evolución del equipo: "Muy contenta de haber ganado".

Próxima cita

Austria y España volverán a verse este sábado en territorio español, donde las Guerreras buscarán mantener la intensidad y las buenas sensaciones rumbo al Campeonato de Europa 2026. Algeciras acogerá, a partir de las 19:30 horas y con directo en Teledeporte, la revancha entre ambas selecciones.