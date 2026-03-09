El Horneo BM Alicante firma su primer empate en un trepidante partido (28-28)

El Horneo BM Alicante supo sufrir y reconstruirse ante un rival directo como REBI Balonmano Cuenca en un partido de esos que hacen afición para seguir muy vivo en la liga. Desde el pitido inicial el Horneo BM Alicante dejó muy claro que iba a por los dos puntos y rápido superó ese 0-1 en contra, para, poco a poco, ampliar su distancia en el marcador. Igualdad en la clasificación e igualdad en la pista. Ya lo vaticinó Roi en la previa: “va a ser una auténtica batalla”. Y así fue. Una pelea de titanes entre dos equipos que estaban dándole un auténtico espectáculo a los aficionados presentes esta tarde en el Pitiu. Con un Horneo que dominaba en el marcador y con un Cuenca que no se lo iba a poner nada fácil.

Al ritmo de Borja y Ander

Si algo ha demostrado este equipo es que sabe aguantar cualquier embestida rival y, por mucho que los conquenses le pusieran entre la espada y la pared, supo sacar esa garra para en un abrir y cerrar de ojos volver a poner esa importante distancia.

El equipo era manejado por dos directores de orquesta como son Borja y Ander que lograban darle esa fluidez en el juego y superar en todo momento a su rival. Gracias al tanto de Xabi de siete metros el equipo se fue a vestuarios con un 17-14 a favor.

El Horneo lograba mantener su superioridad y dominio en el marcador en la reanudación del partido con un Roberto salvador que mantenía al equipo con vida justo cuando en el ataque las cosas se torcían.

Máxima igualdad

Si el meta rival impedía al Horneo romper el partido, Roberto impedía que el REBI cogiera alas. Si había un 7 metros a favor de Rebi, había también un 7 metros a favor del Horneo. Y es que, con el paso de los minutos, el equipo comenzó a perder esa amplia distancia de la que disfrutó en el primer tiempo y veía como ahora Cuenca se acercaba con mucho más peligro que nunca.

Con la mínima diferencia entre ambos, los de Roi lo intaban una y otra vez ante una de las defensas más duras de la competición. Pero cuando lograban encontrar el poco espacio que debajan, se encontraban con un meta rival que parecía hacerse aún más grande por segundos.

Tanto se perdonó, que Cuenca logró ponerse por delante en el marcador por primera vez en todo el partido en el 49 de juego. Pero aparecieron James y Borragán, Borragán y James para volver a poner orden y los goles necesarios para respirar.

Final de infarto

En el último parcial se rozó el infarto en un Pitiu que jaleaba a su equipo más que nunca. Un toma y daca constante entre 2 equipos que no querían dejar escapar los puntos para seguir con vida.

A falta de 2 minutos para el final, se volvió al empate (27-27) y volvió James para poner el 28-27. Fue entonces cuando Rebi se quedó en inferioridad numérica y, apenas treinta segundos después, se igualaron las condiciones por la exclusión de Pepe Oliver.

Y cuando parecía que los puntos se quedaban en casa, Rajmond puso el empate a 28 a falta de 13 segundos para el final. Roi solicitó tiempo muerto para los suyos y le funcionó. Pero el tanto anotado por Borja ya en el final, no subió al marcador por falta en ataque y finalmente el encuentro terminó en un empate a 28.

Más allá del resultado, el equipo volvió a demostrar que quiere y merece estar la próxima temporada en la máxima categoría del balonmano nacional. Un partido en el que el equipo se dejó el alma hasta el pitido final.

Noticias relacionadas

Próxima cita

El Horneo BM Alicante jugará la próxima jornada el próximo sábado 14 de marzo a las 19:00h ante el Recoletas Atlético Valladolid en el Polideportivo Huerta del Rey de la capital vallisoletana.