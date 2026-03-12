El balonmano inclusivo vibró con su primer Mislata Handball Fest

Con la igualdad y la integración como banderas, se llevó a cabo el primer Mislata Handball Fest Inclusivo en el Pabellón La Canaleta. El Balonmano Mislata, uno de los precursores de la modalidad en España, recibió a otros clubes para disfrutar de una jornada a puro balonmano e inclusión con el deporte como elemento común.

Equipos participantes

Más de 150 personas entre deportistas, equipos técnicos, familiares y público se dieron cita en La Canaleta para acompañar a los siete equipos participantes: BM Jaume I, BM Mislata Centro Ocupacional, OAR Gràcia Sabadell, EON Alicante 1, EON Alicante 2, BM Mislata CREAP y REBI BM Cuenca. Justamente los conquenses contaron con una leyenda del balonmano español en su banquillo, Zupo Equisoaín, quien lidera la modalidad en el club.

La jornada estuvo marcada por el espíritu de compañerismo y respeto que caracteriza al balonmano inclusivo, una modalidad que pone el foco en la participación, la convivencia y la igualdad de oportunidades a través del deporte. Durante todo el día, jugadores y jugadoras compartieron pista en un ambiente de apoyo mutuo, demostrando que el resultado deportivo pasa a un segundo plano cuando el objetivo principal es disfrutar, competir de manera sana y reforzar los valores que el deporte puede transmitir. En lo deportivo, el OAR Gràcia Sabadell se llevó el triunfo del torneo, aunque hubo medallas y trofeos para todos los participantes.

Más de 150 personas entre deportistas, equipos técnicos, familiares y público se dieron cita en La Canaleta para acompañar a los siete equipos participantes. / BALONMANO MISLATA

Club comprometido

El presidente del Balonmano Mislata, Mauro Longarini, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el club. "Desde hace años trabajamos para que el balonmano sea un deporte abierto y accesible. Nuestro club es un reflejo de la diversidad de la sociedad y creemos firmemente que todas las personas deben tener su espacio dentro del deporte. El balonmano inclusivo es una forma más de seguir creciendo y de acercar este deporte a todo el mundo, junto con proyectos que ya forman parte de nuestra identidad como 'Entrena tu salud', el balonmano calle, las escuelas de iniciación o nuestros equipos competitivos y veteranos. Entendemos el deporte como una herramienta que puede generar cambios positivos en la sociedad y este Handball Fest Inclusivo es una muestra de ello".

El balonmano inclusivo forma parte de la estructura del BM Mislata desde 2019, siendo uno de los pioneros en España. El gran trabajo sostenido por parte del club valenciano le ha permitido contar con el apoyo de empresas como Caixa Popular, Sportsa y Parada Italia, de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana y del propio Ayuntamiento de Mislata.

A seguir sumando

El primer equipo del Balonmano Mislata visitará el próximo sábado al Balonmano Torrevieja por la Jornada 25 del Grupo E de la Primera División Nacional. Los valencianos marchan séptimos en la competición y vienen de vencer a Algemesí y perder ante Elda en las últimas dos presentaciones. El objetivo de la temporada es terminar en los puestos de arriba, firmando un excelente afianzamiento de los jóvenes talentos del club en el equipo principal.