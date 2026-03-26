El Fertiberia Puerto Sagunto se despide de la Copa del Rey en la segunda ronda

El Fertiberia Puerto Sagunto se despide en la segunda ronda de la 51.ª edición de la Copa de S. M. el Rey tras caer (30-35) ante el REBI Cuenca en el Pabellón Port de Sagunt.

Publicación de Facebook sobre BMP Puertos Sagunto.

La crónica

El encuentro arrancó con un 2-0 favorable a los locales, que rápidamente tuvo contestación por parte del conjunto visitante con un parcial de 0-6, gracias en gran medida a los goles de su extremo derecho, Afonso Mendes. El primer tiempo muerto de Sergio Mallo no tardó en llegar, ya que tuvo lugar antes de los diez minutos, cuando la desventaja en el marcador ascendía hasta los cuatro tantos (3-7). Ante las constantes imprecisiones en ataque, los rojiblancos probaron a atacar siete contra seis con doble pivote, sin obtener el resultado esperado.

Apenas superado el ecuador de la primera mitad, Sergio Mallo volvió a detener el choque con el 4-10 en el marcador. Las pocas ocasiones en las que los porteños encontraban lanzamientos claros se toparon con la figura de Daniel Arguillas bajo palos. Dos dianas consecutivas de Gonzalo Pérez provocaron que Lidio Jiménez solicitara tiempo muerto ante cualquier atisbo de remontada. Los valencianos no eran capaces de aprovechar las superioridades numéricas, a diferencia de los conquenses. El resultado al descanso fue de 13-20.

Tras la salida de vestuarios llegó la peor de las noticias en un encuentro con tanta distancia en el luminoso: la lesión de Álex Pozzer en su hombro derecho. Los de Castilla-La Mancha alcanzaron sus máximas ventajas con el +9 (13-22) y el +10 (14-24), apoyados en los altos porcentajes de paradas de su portería. Los de la Comunidad Valenciana aumentaron su intensidad defensiva y, gracias a tres superioridades numéricas consecutivas, lograron un parcial de 4-0 que redujo la diferencia del 14-24 al 18-24.

Alberto Serradilla dispuso de un lanzamiento de siete metros para colocar a su equipo a cinco goles de distancia, pero falló en el intento. El REBI Cuenca volvió a ampliar su ventaja y el encuentro quedó prácticamente visto para sentencia a falta de veinte minutos para el final. En los compases finales disfrutaron de minutos sobre el 40×20 todos los jugadores convocados, incluido el primera línea del filial de Primera Nacional, Rodrigo Alba, que fue capaz de anotar dos goles. El resultado final fue de 30-35.

El próximo compromiso del Fertiberia Puerto Sagunto será este sábado a partir de las 18:00 horas, cuando visitará al Club Balonmano Soria en el Polideportivo San Andrés, en la vigesimoquinta jornada de la División de Honor Plata Masculina.

Ficha técnica

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (30): Juani Villarreal (-), Olivares (3), Paco Ruiz (3), Rodrigo Alba (2), Jakob Pelko (-), Dani Martínez (-), Pozzer (-), Arnau Fernández (2), Gonzalo (3), David García (2), Matheus de Novais (3), Serradilla (2), Capitán (5), Zungri (1), Carlos Martín (-), Teixidor (4).

REBI Cuenca (35): Enrico Aldini (2), Vinícius Bertoldo (2), Manuel Lima (5), Nacho Pizarro (4), Álvaro Martín (3), Pedro Tonicher (-), Afonso Mendes (4), Sergio Antúnez (1), Rajmond Toth (5), Pedro Matos (-), Fede Pizarro (2), Joao Perbellini (2), Jaime Colmena (1), Juanpe Espinosa (3), Daniel Arguillas (-), Guilherme Tavares (1).

Árbitros: Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce.

Exclusiones: Nicolás Zungri y Guilherme Tavares por partida doble, Gonzalo Pérez, Antonio Capitán, Manuel Lima, Álvaro Martín, Afonso Mendes en forma de dos minutos.

Parciales: 2-3, 4-7, 4-9, 7-12, 10-17, 13-20 (descanso); 14-24, 28-25, 20-28, 23-29, 26-33 y 30-35 (final).

Incidencias: Partido de la segunda eliminatoria de la Copa de S. M. el Rey, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1400 espectadores aproximadamente.

Noticias relacionadas

Valoración