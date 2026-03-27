Cuatro jugadoras del Atticgo Elche, en la lista de las Guerreras para cerrar la clasificación al EURO 2026 como líderes

Las Guerreras afrontan una nueva concentración bajo los mandos de Joaquín Rocamora, esta vez con motivo de las jornadas 5 y 6 de la fase de clasificación para el EHF EURO 2026, en las que España disputará sus dos últimos partidos de la ronda clasificatoria frente a Grecia e Israel. La selección nacional, además, llega a esta ventana con la primera posición del grupo ya asegurada.

El combinado español ha sido citado el domingo 5 de abril en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, desde donde pondrá rumbo a Belgrado. A continuación, las Guerreras quedarán concentradas en Kozani, ciudad griega en la que prepararán su primer compromiso oficial de esta ventana internacional.

En la lista figuran cuatro jugadoras del Atticgo Elche, equipo al que Rocamora entrena desde desde 2016: Nicole Morales, Paola Bernabé (Torrevieja), Paula Agulló (Elche) y Lisa Oppedal. Junto a ellas otra jugadora de la Comunitat Valenciana, Lucía Prades Ricondo (Castellón).

Calendario de partidos

España se medirá a Grecia en el primero de estos encuentros el miércoles 8 de abril a las 15:45 horas en el Municipal Sports Center Lefkovrisi de Kozani. Las de Joaquín Rocamora cerrarán este clasificatorio el domingo 12 de abril a las 18:00 horas ante Israel.

La concentración concluirá el lunes 13 de abril, poniendo así el broche a una fase clasificatoria en la que España buscará cerrar con buenas sensaciones un camino hacia el EHF EURO 2026 que ya le ha garantizado acabar como líder de grupo.

Valoración de Rocamora

El seleccionador nacional, Joaquín Rocamora, explicó que los cambios en esta convocatoria "no vienen derivados por nada de rendimiento, sino porque, como hemos hablado ya en alguna ocasión, yo creo que el equipo nacional está formado por 24 o 25 jugadoras y, por tanto, debemos intentar que todas se sientan partícipes de él". "Las propias jugadoras ya son conscientes de esto, no se trata de salir o entrar en convocatorias, sino del hecho de poder formar un grupo que se sienta identificado con la propia federación o con el propio equipo".

Sobre esta nueva concentración, Rocamora señaló: "Siendo una segunda semana de trabajo y siendo cierto que ya tenemos la primera plaza obtenida, sin lugar a dudas es una semana donde vamos a intentar seguir avanzando en nuestro modelo de juego".

También recordó las limitaciones de este tipo de ventanas de trabajo: "En este tipo de semanas tan sólo se pueden sacar cuatro o cinco entrenamientos", al tiempo que insistió en que ya en la primera convocatoria esperaba "un cambio, un punto de inflexión de las propias jugadoras, no tanto en lo táctico, sino en cómo nos queríamos expresar respecto a los aficionados".

Por último, valoró esta semana de abril como una nueva oportunidad de crecimiento: "Tenemos la suerte de poder volver a trabajar en algunos matices de las cosas que hicimos bien. Podemos seguir implementando más cosas para intentar ser mejores a futuro y ese es el objetivo fundamental de esta semana de abril".

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