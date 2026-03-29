El Fertiberia Puerto Sagunto suma dos puntos vitales en Soria

El Fertiberia Puerto Sagunto regresa de su visita al Club Balonmano Soria en el Polideportivo San Andrés con una importantísima victoria (20-22) en la vigesimoquinta jornada de la División de

Honor Plata Masculina.

Los dos primeros goles visitantes llegaron de la mano de Arnau Fernández, que partió de inicio como lateral derecho. Dos tantos que dieron rápidamente la vuelta al marcador tras la diana inicial de los locales. Las imprecisiones de ambos conjuntos en ataque y las actuaciones bajo palos de Fran Revuelta y Dani Martínez propiciaron un resultado corto (4-5) una vez superado el ecuador de la primera mitad.

La gran efectividad de la primera línea soriana permitió a los locales lograr su primera renta favorable +2, (8-6) en el minuto 20, e incluso dispusieron de una posesión para ampliar la ventaja hasta el +3. Los rojiblancos encontraban claras zonas de lanzamiento desde el centro de la defensa visitante, gracias al trabajo de los pivotes Álex Pozzer y David García y al lanzamiento exterior de

Nicolás Zungri. La defensa porteña elevó su nivel para colocar el 8-9 en cuestión de minutos. Una superioridad numérica permitió a los valencianos marcharse al descanso con su máxima ventaja

(9-11).

Los locales recortaron tras el descanso

Al igual que sucedió con los castellanoleoneses en la primera mitad, el conjunto valenciano dispuso tras la reanudación de una acción ofensiva para ampliar la diferencia a tres goles, pero no logró aprovecharla. Un parcial de 5-0 devolvió la ventaja a los locales y obligó a Sergio Mallo a detener el encuentro con el 14-11 en el minuto 38. El primer tanto visitante de la segunda parte no llegó hasta superado el minuto diez. El tiempo muerto surtió efecto y un parcial de 0-3 devolvió la igualdad al marcador (14-14).

Oriol Castellarnau decidió entonces parar el duelo. Arnau Fernández, máximo goleador del encuentro y encargado de ejecutar con éxito los lanzamientos de siete metros, mantuvo a los suyos con ventajas mínimas. El 17-20 a falta de poco menos de cinco minutos parecía definitivo, pero los locales volvieron a meterse de lleno en la lucha por los puntos gracias a una superioridad numérica.

No fue suficiente y el resultado final quedó fijado en 20-22. Con esta nueva victoria, el Fertiberia Puerto Sagunto continuará como segundo clasificado de la competición con un total de 38 puntos.

El siguiente compromiso será el miércoles 8 de abril a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Port de Sagunt, donde recibirán a la Fundación Agustinos Alicante en el partido aplazado del mes de febrero, correspondiente a la vigésima jornada.

FICHA TÉCNICA:

Club Balonmano Soria (20): Carlos Costoya (-), Thomas Sorin (2), Unai Osa (-), Martín Delfini (5), Miguel Campos (-), Felipe García Fuentes (-), Fran Revuelta (-), Benjamín Illesca (1), Sergio Tobes (1), Francisco García (1), Pedro Berrío (1), Pedro Ibarra (-), Martín Santano (1), Luis Gavilanes (5), Brais Martínez (3), Edu Alonso (-).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (22): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (-), Olivares (-), Paco Ruiz (-), Jakob Pelko (-), Dani Martínez (-), Pozzer (4), Arnau Fernández (7), Gonzalo (3), David García (1), Matheus de Novais (1), Serradilla (1), Capitán (2), Zungri (2), Carlos Martín (-), Teixidor (1).

Árbitros: Beatriz y Patricia Del Valle Encuentra.

Exclusiones: Benjamín Illesca, Antonio Capitán y Carlos Martín en forma de dos minutos y Oriol Castellarnau mediante amarilla.

Parciales: 1-2, 3-4, 4-5, 8-6, 9-8, 9-11 (descanso); 12-11, 14-11, 14-14, 17-17, 28-20 y 20-22 (final).

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Incidencias: Partido de la 25.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Polideportivo San Andrés.