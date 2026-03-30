El último suspiro condena a la eliminación del Atticgo BM Elche

El Atticgo BM Elche no ha podido darle la vuelta al 21-20 con el que hace una semana se marchó de A Guarda y ha caído eliminado de la EHF European Cup ante Mecalia Atlético Guardés, tras empatar 20-20 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición disputado en el Esperanza Lag. El equipo franjiverde no ha podido aprovechar cuatro goles de ventaja (15-11), tras marcharse 10-8 a vestuarios, en un final de encuentro igualado en donde el acierto cayó del costado de la balanza gallega

El partido ha comenzado con dominio en el marcador del Mecalia Atlético Guardés. Las gallegas han cogido rápido ventaja en el luminoso, gracias a un parcial 0-3 con el que han contrarrestado el gol inicial de Paula Agulló. Las franjiverde han acumulado varios minutos sin ver portería y han sido castigadas por el ataque visitante. Podría haber sido peor de no ser por una inspirada Nicole Morales que, con dos paradas ha evitado una mayor brecha en el resultado.

Sequía anotadora

Las jugadoras de Joaquín Rocamora han conseguido romper su sequía anotadora, poco más de nueve minutos (9:19), para reducir el 1-4 con el que su rival se había adelantado en poco más de dos parciales (11:52) en el partido. Noelia Solla y Jimena Laguna recortaban distancias (3-4) para equilibrar la balanza, e incluso las ilicitanas tenían balón para firmar el empate, pero la precipitación, y el acierto gallego, han vuelto a poner a las franjiverdes a dos goles de distancia, tres en el global de la eliminatoria.

Una circunstancia que no ha frenado el espíritu franjiverde. El Atticgo BM Elche ha seguido fiel a su plan de partido para igualar la contienda (6-6), por primera vez, tras el 1-2, rozando el minuto veintitrés (22:51) de juego; e incluso ha recuperado el control del luminoso, tras anotarse un parcial 6-2 que le ha permitido volver a mandar desde el 1-0 inicial, a falta de un parcial (24:55) para el descanso. Los últimos cinco minutos del primer acto han servido para voltear la eliminatoria, con un 2-0, que ha llevado el duelo 10-8 a vestuarios.

La reanudación ha supuesto un punto de inflexión para el Atticgo BM Elche. Las ilicitanas han ampliado su renta hasta los tres tantos (12-9), gracias a unas inspiradas Clara Gascó y Carmen Figueiredo, y a Nicole Morales, que ha completado su octava parada del partido, con una cuádruple actuación en los dos primeros parciales. Jimena Laguna ha colocado el más cuatro (15-11), redondeando un parcial 3-0 que daba alas a las franjiverdes en sus mejores minutos del partido.

Minutos calientes

El partido entraba en minutos calientes en donde la eliminatoria podía empezar a definirse. Las ilicitanas veían como su renta fluctuaba entre los dos y los tres goles, diferencia suficiente para estar en semifinales, pero Mecalia Atlético Guardés no dejaba de insistir. El Atticgo BM Elche no podía dejar de poner los cinco sentidos en un partido que gobernaba (17-16) a falta de diez minutos. Joaquín Rocamora paraba el encuentro, viendo como la diferencia se reducía, para recuperar la mejor versión de su equipo.

Las ilicitanas desaprovechaban la oportunidad de marcharse en el marcador y su rival maximizaba el bajón franjiverde para iguala la contienda (17-17), tras endosarle un parcial 3-0 en contra. Tocaba volver a empezar. Últimos cinco minutos y Nicole Morales decidía poner el cerrojo a su portería en el momento clave. Sin embargo, el Mecalia Atlético Guardés igualaría de nuevo la contienda (19-19), a falta de dos minutos (28:01) para el final, apretando mucho más el partido y la eliminatoria.

Noticias relacionadas

El Mecalia Atlético Guardés se hizo con la victoria. / JOAQUIN DE HARO RODRIGUEZ

Final sin suerte

El trabajo de sesenta minutos se iba a resolver en dos y el Atticgo BM Elche se encomendaba a su afición. Las chispas saltaban sobre la pista y quién tuviera el pulso más tranquillo tendría más opciones de superar la ronda. Carmen Figueiredo golpeaba primero y las franjiverdes cogían ventaja. Nicole Morales seguía a lo suyo, doble parada a quemarropa. Último minuto (20-19) y pérdida de balón. La ilusión se diluía. Mecalia Atlético Guardés no fallaba y mandaba el partido a un empate 20-20 que condenaba todo el esfuerzo local a la eliminación.