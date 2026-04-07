Fertiberia - Fundación Agustinos: mucho en juego en el derbi aplazado de la Comunidad Valenciana

El Pabellón Port de Sagunt acoge este miércoles, a partir de las 20:00 horas, el partido aplazado correspondiente a la vigésima jornada de la División de Honor Plata, prevista inicialmente para el mes de febrero y suspendida debido a la alerta roja decretada por fuertes vientos por la AEMET, que enfrentará al Fertiberia Puerto Sagunto y a la Fundación Agustinos Alicante.

Así llegan los dos equipos

Antes de la semana de descanso por Semana Santa, los rojiblancos afrontaron una semana de doble compromiso en la que fueron eliminados en la segunda eliminatoria de la Copa de S. M. el Rey 2026 frente al REBI Cuenca (30-35) y vencieron a domicilio (20-22) al Club Balonmano Soria en la competición doméstica. Actualmente ocupan la segunda posición de la categoría con un total de 38 puntos.

Enfrente estará la Fundación Agustinos Alicante que, al igual que los porteños, se encuentra actualmente en puestos de disputar en el mes de mayo la fase de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL. Los alicantinos son cuartos en la tabla clasificatoria con 34 puntos. En su último compromiso salieron victoriosos (27-28) en su visita al Attica 21 Hotels OAR Coruña tras remontar el marcador en la segunda parte.

Precedente

En el partido de ida, disputado en octubre en el Pabellón Colegio San Agustín, más conocido como La Catedral, los alicantinos sumaron los dos puntos con claridad tras imponerse por 27-21. Por lo tanto, este derbi de la Comunidad Valenciana decidirá también el golaveraje particular entre ambos equipos de cara a un hipotético empate a puntos al finalizar la liga regular.

Será un encuentro muy especial, ya que se celebrará el día de uno de los patrocinadores del club, KIA Autopista Sur, que tiene preparadas numerosas sorpresas. Además, volverá a abrir la tienda física del club.

Entradas

La entidad ha decidido mantener la promoción de San Valentín correspondiente a la fecha original del encuentro (14 de febrero), que consiste en un 2×1 para socios y entradas. Si eres soci@, con tu pase podrás traer a un acompañante; mientras que, si accedes con entrada, con la compra de una podrán entrar dos personas.

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La afición que desee adquirir entradas para presenciar el choque podrá hacerlo de manera presencial o a través de la página web del club. El precio será de 12 euros para las compras realizadas antes del miércoles: www.cbmpuertosagunto.com/entradas/.