El Horneo EÓN Alicante cayó en su visita a la pista de Frigoríficos del Morrazo (28-25)

El Horneo EÓN Alicante cayó por 28-25 en su visita a la pista de Frigoríficos del Morrazo en un encuentro competido y con tramos de muy buen nivel por parte del conjunto alicantino, que nunca le perdió la cara al partido.

Crónica

El equipo local llevó la iniciativa durante buena parte del choque, manteniendo una renta cercana a los tres goles gracias a su acierto ofensivo y a una defensa sólida. Al descanso, esa diferencia se mantenía, reflejando la igualdad dentro de un partido exigente y de ritmo alto.

Tras el paso por vestuarios, Frigoríficos del Morrazo logró sostener su ventaja en los primeros compases de la segunda mitad, pero el Horneo Balonmano Alicante dio un paso adelante en carácter y juego. Las intervenciones de mérito de David Failde bajo palos y el acierto de Javi Borragán en ataque permitieron a los visitantes firmar sus mejores minutos y alcanzar el empate, devolviendo la emoción total al encuentro.

En el tramo final, pese al esfuerzo y la reacción del conjunto alicantino, el equipo local volvió a tomar ventaja apoyado en las actuaciones de su portero y en acciones decisivas en ataque. Finalmente, el marcador se cerró con el 28-25.

A pesar de la derrota, el Horneo EÓN Alicante deja sensaciones positivas, mostrando capacidad de reacción, competitividad y argumentos para seguir creciendo en la competición. El equipo ya pone el foco en el próximo compromiso con la ambición intacta.

Ficha técnica

FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO(28): William Thompson, Juan Carlos Quintas, Martín Gayo (2), Manuel Pérez (3), Arnau Fernández (3), Jaime Gallardo (6), Nicolò D’Antino (4), Martín Fuentes (4), Marcell Csaba Ludman, Javier García (1), David Kalvo Valderhaug (1), Pablo Castro, Santi López (2), Ángel Jesús Rivero (2)

HORNEO BM ALICANTE (25): Iván Montoya (1), Javier Borragán, (8) Borja Méndez (4), José Oliver, , Ander Torriko , Fabio Teixeira, Roberto Domenech, Augusto Moreno (1), Laucha Robledo (3), Eduardo Escobedo(2), Xabier Barreto (3), James Parker, Hamza Walid (3), Vicente Sancho (2), Darko Dimitrievski.

PARCIALES: 2-3, 3-5, 6-6, 9-7, 11-10, 14-11. Segunda parte: 16-14, 18-17, 21-17, 22-23, 23-23, 28-25.

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Próxima cita

El fin de semana que viene el equipo recibirá en el Pitiu Rochel a Fraikin BM. Granollers el sábado 11 de abril a las 17:00 horas.