Las Guerreras suman una nueva victoria en su camino hacia el EHF EURO 2026 tras imponerse a Grecia por 22-24 en Kozani, en un partido mucho más igualado que el disputado en la ida y que ha exigido al conjunto de Joaquín Rocamora competir con paciencia, solidez y oficio hasta los últimos segundos. Con la primera plaza del grupo ya asegurada, España afrontaba el encuentro con el objetivo de seguir creciendo y acumulando buenas sensaciones, y lo hizo sacando adelante un duelo incómodo y muy trabajado.

La crónica

España arrancó con personalidad, apoyada en una defensa intensa y en una Nicole Morales muy acertada bajo palos desde los primeros minutos. Lysa Tchaptchet abrió el marcador y Danila So Delgado asumió pronto el peso ofensivo para liderar el primer estirón español, bien acompañada por Alicia Fernández y Lisa Oppedal. Las Guerreras llegaron a disfrutar de una renta de cuatro goles en la primera mitad, mostrando buenas conexiones ofensivas y solidez atrás.

Danila So Delgado asumió pronto el peso ofensivo para liderar el primer estirón español. / Hellenic Handball Federation

Sin embargo, el encuentro cambió en el tramo final del primer tiempo. España se atascó en ataque, encadenó varios errores de lanzamiento y permitió el crecimiento de una Grecia que fue encontrando soluciones desde los siete metros y aprovechando mejor las superioridades para equilibrar el choque antes del descanso (12-12).

La segunda mitad se desarrolló bajo una igualdad máxima, con intercambios constantes y un ritmo mucho más tenso. Aitana Santomé dejó buenas acciones en su debut, Paula Agulló aportó frescura en ataque y tanto Maitane Etxeberria como Lysa Tchaptchet aparecieron en momentos importantes para sostener a España. Grecia apretó hasta el final, incluso aprovechando alguna pérdida española con portería vacía, pero las Guerreras supieron gestionar el cierre con serenidad para asegurar una victoria de valor.

España suma un nuevo triunfo en esta fase de clasificación, esta vez en un contexto mucho más exigente que el de la ida. El equipo continúa reforzando sensaciones competitivas antes de cerrar la ventana internacional, el domingo, a las 18:00 horas, en Bolaños de Calatrava, ante Israel, y poner el foco en el sorteo del EHF EURO 2026 del próximo 16 de abril.

Ficha técnica

Grecia (12+10)

Magdalini Kepesidou (1), Emmanouela Tsiknaki y Athina Kaprinioti en portería; Eleni Ioanna Kerlidi (1), Agni Papadopoulou (0), Maria Mentesidou (0), Vasiliki Gkatziou (1), Nikolina Kepesidou (0), Magdalini Koukmisi (0), Evgenia Samolada (10), Erika Zeneli (2), Despoina Fragkou (0), Olympia Andritsou (7), Aikaterini Mania (0), Avramina Sevdili (0) y Athina Kaprinioti (0).

Entrenador: Danilos Menelaos.

España (12+12)

Nicole Morales y Lucía Prades en portería; Elisabet Cesáreo (0), Ona Vegué (2), Maitane Echeverría (2), Lysa Tchaptchet (2), Danila So Delgado (9), Alicia Fernández (1), Paola Bernabé (0), Elba Álvarez (2), Lyndie Tchaptchet (0), Carmen Arroyo (0), Paula Agulló (2), Lisa Oppedal (3), Belén Rodríguez (0) y Aitana Santomé (1).

Entrenador: Joaquín Rocamora.

Árbitros: Marcello Carrino y Stefano Pellegrino (Italia).

Valoraciones

El seleccionador nacional, Joaquín Rocamora, valoró la victoria ante Grecia y destacó el nivel del rival: "Lo primero que me gustaría es felicitar a Grecia, porque ha hecho un buen partido y ha estado más acertada que nosotras en las dos áreas".

El técnico español reconoció las dificultades de su equipo durante el encuentro: "En los primeros diez o doce minutos hubo varias exclusiones que las metieron en el partido y, a partir de ahí, nos pudo la ansiedad por querer hacer las cosas bien o desilusionar".

Rocamora apostó por mantener la calma pese al triunfo y puso el foco en la mejora del equipo: "Hay que estar tranquilos y entender que se puede jugar de manera mejorable, como ha ocurrido hoy, y analizar qué podemos hacer mejor".

Por último, insistió en la importancia del proceso por encima del resultado: "Nuestros objetivos pasan por ser mejores e implementar aspectos nuevos para seguir ampliando el modelo de juego. Espero que las jugadoras estén más centradas en el proceso que en el resultado, ocurra lo que ocurra".

"Ha sido un partido con muchos altibajos y no hemos sabido romperlo en ningún momento. Para el encuentro del domingo tendremos que evitar los errores cometidos en este último encuentro y tener un poco más de carácter para poder mostrar todo lo que hemos venido trabajando", concluye.

La pivote internacional, Lyndie Tchaptchet, analizó el encuentro ante Grecia y reconoció que el partido dejó margen de mejora para el equipo: "Sabíamos que esta semana nos iba a servir para trabajar el juego colectivo y centrarnos en nosotras mismas. El resultado no ha reflejado el buen trabajo que llevamos haciendo estas semanas, pero nos ha servido para darnos cuenta de que todavía nos queda mucho por trabajar".

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La pivote internacional, Lyndie Tchaptchet, analizó el encuentro ante Grecia. / Hellenic Handball Federation

"Ha sido un partido con muchos altibajos y no hemos sabido romperlo en ningún momento. Para el encuentro del domingo tendremos que evitar los errores cometidos en este último encuentro y tener un poco más de carácter para poder mostrar todo lo que hemos venido trabajando", concluye.