Reparto de puntos en un derbi de infarto

El Fertiberia Puerto Sagunto y la Fundación Agustinos Alicante empatan 22-22 en el derbi correspondiente a la aplazada vigésima jornada de la División de Honor Plata, disputado en el Pabellón Port de Sagunt.

Publicación de Facebook sobre las tablas en el derbi.

La crónica

El encuentro arrancó con un claro protagonista en el 40×20: el guardameta visitante, Tomás Lautaro, que frenó una y otra vez las tentativas ofensivas locales. Apoyados en su actuación, los alicantinos consiguieron sus primeras ventajas de dos tantos (2-4 y 3-5), e incluso de tres (3- 6). Los rojiblancos recortaron mínimamente las diferencias en inferioridad numérica tras la primera exclusión de dos minutos del choque, señalada a Antonio Capitán en el minuto 12. El conjunto alicantino tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja hasta los cuatro goles, pero no logró aprovecharla.

Los porteños reaccionaron y se colocaron a tan solo un gol de desventaja (6-7), en gran medida gracias a la entrada en escena bajo palos de Dani Martínez. Los valencianos también desaprovecharon un par de ocasiones para devolver el empate al marcador. Con dos dianas consecutivas de Alejandro Picó desde el pivote regresó el +3 (6-9), lo que obligó a Sergio Mallo a detener el encuentro en el minuto 24. La pausa surtió efecto con un rápido parcial de 2-0 en apenas dos minutos, lo que llevó esta vez a Alejandro Carrillo a solicitar tiempo muerto. La igualdad al descanso era máxima, con el 10-11.

Tras la reanudación, Carlos Ramón, portero del filial de Primera Nacional, debutó en competición oficial con el primer equipo al enfrentarse a una pena máxima que no pudo detener. El guión se mantuvo similar al de la primera mitad, con la Fundación Agustinos Alicante gestionando rentas constantes de dos goles a su favor. Tras muchos minutos de insistencia, los locales lograron empatar el partido en el minuto 41 (15-15). Daniel Reinante se encargó rápidamente, desde el extremo izquierdo, de volver a adelantar a los visitantes una vez superado el ecuador de la segunda mitad.

Una nueva superioridad numérica volvió a acercar a los locales, que se metieron de lleno en la lucha por los puntos a falta de diez minutos para el final (20-21). Sergio Mallo solicitó su segundo tiempo muerto del encuentro en el minuto 52, con su equipo un gol por debajo, justo en el mismo minuto en el que regresaron las tablas al marcador y David Jiménez vio la tarjeta roja directa. Cuando los rojiblancos lograron ponerse por delante (22-21), dos exclusiones consecutivas a Nicolás Zungri y Arnau Fernández en los minutos 58 y 59, respectivamente, privaron a los porteños de hacerse con la victoria. El resultado final fue de 22-22.

El próximo compromiso del Fertiberia Puerto Sagunto será esta misma semana, nuevamente como local, ya que recibirá al Trasmapi HC Eivissa el domingo a partir de las 13:00 horas.

Ficha técnica

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (22): Olivares (1), Paco Ruiz (3), Jakob Pelko (2), Dani Martínez (-), Pozzer (-), Arnau Fernández (1), Carlos Ramón (-), Gonzalo (2), David García (1), Matheus de Novais (-), Dani Langa (-), Serradilla (2), Capitán (5), Zungri (2), Carlos Martín (2), Teixidor (1).

Fundación Agustinos Alicante (22): David Jiménez (5), Daniel Reinante (7), David Quiles (2), Juande Linares (1), Lorenzo Poyato (-), Hugo Ponce (-), Pablo Mercader (-), Alberto González (2), Borja Maho (1), Javier Bodí (1), Dídac Talens (-), Guillermo Soler (1), Alejandro Picó (2), Tomás Lautaro (-), Ezequiel Conde (-), Nicolás Ruiz (-).

Árbitros: Álvaro López Novoa y Roberto Argiz Varela.

Exclusiones: Arnau Fernández, Antonio Capitán, Nicolás Zungri (2), David Quiles, Hugo Ponce y Javier Bodí en forma de dos minutos y David Jiménez mediante tarjeta roja directa.

Parciales: 1-2, 3-4, 4-6, 6-7, 7-9, 10-11 (descanso); 12-13, 14- 15, 16-17, 19-21, 21-21 y 22-22 (final).

Incidencias: Partido de la aplazada 20.ª jornada de la División de Honor Plata, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1400 espectadores aproximadamente.

Noticias relacionadas

Valoraciones