Los 'Hispanos' se jugarán el billete para el Mundial en Argentina

El 'play-off' clasificatorio para el Campeonato del Mundo masculino de balonmano 2027 que enfrentará a la selección española con Israel la semana del 11 al 17 de mayo se disputará en Buenos Aires, ha confirmado este viernes la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

La actual situación geopolítica, con la guerra abierta en Oriente Próximo entre Estados Unidos-Israel e Irán, ha obligado a buscar una sede neutral para la disputa de la eliminatoria.

Comunicado oficial

Publicación de Facebook sobre el equipo de balonmano.

"El presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, realizó la consulta con su homónimo israelí, Idan Mizrahi, y, entendiendo que esa opción sería beneficiosa para la visibilidad del deporte, trasladaron la solicitud a la Federación Europea (EHF), y posteriormente a la Federación Internacional (IHF)", informó el organismo federativo.

Después de que ambas entidades diesen su autorización, los dos países iniciaron la gestión con la Confederación Argentina de Balonmano, y se recibió el 'ok' tanto de la Federación Surcentro Argentina (SCHA) como de la propia Confederación argentina.

"La RFEBM quiere agradecer a la Federaciones Europea e Internacional su total predisposición, así como a la Federación Argentina por posibilitar la disputa de esta trascendente cita de nuestros 'Hispanos'", indicó la RFEBM.

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Así, los de Jordi Ribera se enfrentarán a los israelíes en Buenos Aires por una plaza en el Mundial 2027, que dará el primer billete para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y sus consiguientes plazas para los torneos Preolímpicos.