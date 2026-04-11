Domenech y Montoya acercan al Horneo Alicante a la salvación ante el Granollers (31-28)

El Horneo Eón Alicante se impuso este sábado al Frainkin Granollers en un partido sostenido por portero Roberto Domenech y el pivote Iván Montoya que le coloca con 21 puntos y con el que dio un paso más a una salvación ya casi virtual en la Asobal, ante un rival que cae de la tercera plaza.

El BM Granollers quiso demostrar desde el inicio por qué es el tercer mejor equipo de la liga y, espoleado por Pablo Urdangarín, encontró rápidamente un pequeño parcial de 1-3; pero el BM Alicante respondió y se agarró una vez más a la potencia de James Lewis Parker, a los goles de Javier Borragán y a la seguridad bajo los palos de Domenech para cambiar la dinámica.

La respuesta alicantina le llevó hasta firmar un parcial de 5-1 que cambió el guión del encuentro. Desde ese momento, ninguno fue capaz de lograr el dominio sobre la pista. Si Fischer y Castillo podían correr al contraataque y devolver el control a Granollers, Abdalla aparecía desde el banquillo local para volver a poner todo empatado (12-12, min.22).

Pero en ese contexto, la presión del favorito recaía sobre el Granollers, algo que permitió jugar con mayor tranquilidad al BM Alicante. Su entrenador, Roi Sánchez aprovechó un tiempo muerto para pedirle a los aficionados presentes en el pabellón que aplaudieran a los suyos y cada acción positiva se celebraba como un título. Con la confianza por las nubes, el marcador al descanso fue ya favorable a los alicantinos (16-15,min.30).

Nada más arrancar la segunda parte se confirmó que el Eón tenía una marcha más. Después de un gol de Urdangarín, los alicantinos estuvieron mucho más rápidos y en el saque, Torrico marcó a placer ante el mal balance defensivo del Granollers. Y con ese impulso, Borragán anotó un gol más para su cuenta particular que ponía la máxima diferencia a su favor (19-16, min.33).

Le tocaba reaccionar al BM Granollers y, sobre todo, que alguien ayudara a Urdangarín en la tarea de la remontada. Fue ahí cuando apareció la figura de Reguart, quien marcó un golazo a pase precisamente de Urdangarín para recortar distancias.

No obstante el equipo catalán no era capaz de empatar ante un Alicante que encontraba los espacios necesarios para que su pivote Montoya castigara una y otra vez (23-20, min.42).

Esa ventaja de tres goles parecía insalvable para un Granollers que además se seguía topando con las paradas de Domenech, que frenó hasta en dos ocasiones consecutivas a Urdangarín en el cara a cara. Pero un lanzamiento de siete metros otra vez de Urdangarín y un contragolpe finalizado por Figueras apretaron el partido en los últimos diez minutos (26-25, min.52).

Eran los mejores momentos del Granollers y los peores del Alicante, que perdió varios balones en los ataques clave. Pero los catalanes no aprovecharon su estado de forma y entre Montoya y Domenech recuperaron la ventaja de tres goles en los últimos minutos, una ventaja más que suficiente y que sirvió para sellar un triunfo que supone un paso de gigante hacia la permanencia.

Ficha técnica:

31 - Horneo Eón Alicante: Parker (1), Oliver (-), Moreno (-), Robledo (2), Barreto (5), Montoya (7), Domenech (-) -equipo titular- Failde (-), Borragán (4), Méndez (-), Torrico (3), Teixeira (3), Escobedo (1), Abdalla (4), Gutiérrez (1), Dimitrievski (-).

28 - Fraikin BM Granollers: Domingo (-), Palomino (1), Reguart (3), Urdangarín (8), Figueras (5), Franco (3), Krivocapic (-) -equipo titular- Deumal (-), Fis (1), Armengol (-), Fischer (2), Guijarro (1), Castillo (4), Chaves (-), Panitti (-), Da Silva (-).

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 6-6, 7-8, 9-11, 13-13, 16-15, (descanso) 19-17, 21-20, 24-21, 26-23, 28-27 y 31-28 (final).

Árbitros: Luis Colmenero y José Manuel Iniesta. Excluyeron dos minutos a Dimitrievski por el Eón Alicante y a Fis por el Fraikin BM Granollers.

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga Asobal que enfrentó al Horneo Eón Alicante y al Fraikin BM Granollers disputado en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante.