Altea acoge este sábado las Finales Autonómicas 2026 de la #ComunitatdelHandbol

Este sábado 18 de abril se celebra una de las citas más importantes del calendario autonómico: las Finales Autonómicas de balonmano en categorías Infantil y Juvenil. El Palau dels Esports Vila d’Altea será el escenario de una intensa jornada que reunirá a más de 200 deportistas de los mejores equipos de la Comunitat Valenciana.

El evento ha sido presentado con la participación de la concejala de Deportes de Altea, Sara Soler; representantes de la FBMCV, entre ellos Miguel Soria y Jaume Alvado; la presidenta del Club Esportiu Vila Blanca, Sencia Such; y el alcalde de Altea, Diego Zaragozí.

Cartel de las Finales. / FBMCV

Presentación de las Finales

Desde la FBMCV, Miguel Soria ha destacado la importancia de la sede: “Altea es un referente en el balonmano desde hace años. Volver a celebrar aquí unas finales autonómicas es una garantía de éxito tanto a nivel organizativo como deportivo”. Además, ha subrayado el crecimiento de este tipo de eventos en la localidad: “Seguimos apostando por traer grandes competiciones y confiamos en que en un futuro próximo también haya representación local en estas fases finales”.

Por su parte, Jaume Alvado, miembro de la Federación, ha querido agradecer la implicación institucional y del club local: “La colaboración del Ayuntamiento de Altea y del Club Esportiu Vila Blanca es fundamental para que estas finales sean una realidad. Sin ese apoyo, sería muy difícil organizar un evento de este nivel”.

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Deportes, Sara Soler, ha mostrado su satisfacción por acoger nuevamente esta competición: “Es un placer tener en Altea un evento de este calibre. Invitamos a toda la ciudadanía y a los aficionados de los alrededores a disfrutar de un espectáculo deportivo de gran nivel”.

En la misma línea, la presidenta del Club Esportiu Vila Blanca, Sencia Such, ha señalado: “Para nosotros es un orgullo que nuestras bases puedan vivir de cerca partidos de tanto nivel. Ojalá en próximas ediciones podamos tener a alguno de nuestros equipos compitiendo en estas finales”.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha agradecido a la Federación la confianza depositada en el municipio para acoger esta fase decisiva del campeonato.

Horario de competición

La jornada se desarrollará de forma ininterrumpida desde las 09:30 hasta las 20:30 horas con el siguiente programa:

* 09:30 – Bronce Infantil masculino

BM. Elda CEE Negro vs Fundación Agustinos Alicante

* 11:30 – Bronce Juvenil femenino

Fundación Agustinos Alicante vs Atticgo – Atasa BM. Elche

* 13:15 – Bronce Juvenil masculino

BM Elda CEE vs C. BM. Mislata Rojo

* 15:00 – Final oro Infantil masculino

C. BM. Mislata Rojo vs Monsolar C.BM. Maristas Algemesí A

* 17:00 – Final oro Juvenil femenino

C. BM. Morvedre vs Grupo USA H. Mislata

* 19:00 – Final oro Juvenil masculino

BM. Marni vs Fundación Agustinos Alicante

Durante la jornada se celebrarán las correspondientes ceremonias de entrega de trofeos, incluyendo un reconocimiento especial a las campeonas de España del CESA 2026.

El mejor balonmano base valenciano, en una jornada única

La FBMCV destaca el alto nivel de los equipos participantes y el valor de estas finales como punto culminante del trabajo de formación que se realiza en los clubes de la Comunitat Valenciana.

La Federación anima a todos los aficionados a asistir al Palau dels Esports Vila d’Altea y disfrutar de una jornada que promete emoción, talento y el mejor balonmano base autonómico.