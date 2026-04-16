Las Guerreras ya conocen su camino en el Europeo

La selección española femenina ya conoce la hoja de ruta que deberá afrontar en el Campeonato de Europa 2026 tras el sorteo celebrado este jueves en Katowice, Polonia. Las Guerreras han quedado encuadradas en el Grupo C de la fase preliminar, donde se medirán a Dinamarca, Turquía y Grecia en su lucha por acceder a la siguiente ronda del torneo continental.

El combinado dirigido por Joaquín Rocamora disputará esta primera fase en la ciudad de Antalya (Turquía), sede del Grupo C, dentro de un campeonato que se celebrará del 3 al 20 de diciembre de 2026 y que reunirá a las 24 mejores selecciones del continente.

España iniciará su participación el 3 de diciembre ante Dinamarca, se medirá a Grecia el día 5 y cerrará la fase preliminar frente a Turquía el 7.

Un grupo exigente

España comienza el campeonato en un grupo de gran nivel competitivo, con la presencia de una de las grandes potencias del balonmano europeo como Dinamarca, vigente subcampeona continental, además de la anfitriona Turquía, que contará con el impulso de su público en Antalya, y una Grecia que disputará por primera vez en su historia una fase final del Campeonato de Europa.

Las Guerreras buscarán finalizar entre las dos primeras clasificadas del grupo para obtener el billete hacia la Main Round.

CLUJ-NAPOCA, siguiente destino

Los dos mejores equipos de cada grupo de la fase preliminar avanzarán a la Main Round, que se disputará en dos sedes distintas: Cluj-Napoca, para las selecciones clasificadas de los grupos A, B y C, y Katowice, para las procedentes de los grupos D, E y F.

De este modo, en caso de lograr la clasificación, España viajaría a territorio rumano para disputar la segunda fase del campeonato, donde continuaría su camino hacia la lucha por las semifinales.

Los grupos / RFEBM

Un nuevo reto para LAS GUERRERAS

El Campeonato de Europa 2026 se celebrará en cinco países anfitriones: Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Turquía, mientras que la fase final se disputará en el Spodek Arena de Katowice, escenario de semifinales y final.

España iniciará así un nuevo desafío continental con la ambición de volver a competir entre las mejores selecciones de Europa y firmar un buen papel en una de las grandes citas del balonmano internacional.

Joaquín Rocamora analiza el grupo

El seleccionador de las Guerreras, Joaquín Rocamora, valoró el sorteo del EHF EURO 2026 y reconoció la dificultad del grupo que afrontará España en la fase inicial: “Estando en el bombo 2 era obvio que íbamos a tener uno de los rivales más potentes, y en este caso es Dinamarca. Es una selección a la que en los últimos años no nos hemos enfrentado, pero sin lugar a duda ha estado peleando por todos los podios, así que creo que es la favorita del grupo”, señaló.

Sobre Turquía, destacó el crecimiento de una selección en progresión y el factor de jugar como anfitriona: “Es una de las organizadoras y está creciendo mucho. Creo que ha apostado por profesionalizarse, contando además con la dirección de técnicos españoles, por lo que van a tener mucha información sobre nuestro modelo de juego, nuestra manera de jugar y nuestras jugadoras. Creo que va a ser un rival muy incómodo”.

En cuanto a Grecia, recordó el reciente precedente entre ambos equipos y avisó de su peligrosidad: “Ya la semana pasada, en el partido que jugamos en Kozani, vimos que es un rival incómodo y que tiene sus armas”.

Por último, Rocamora puso el foco en la preparación de España de cara al campeonato continental: “Lo más importante es que nos centremos en nosotras mismas. Venimos de varios años sin lograr quizá los resultados que todo el mundo esperaba y creo que tenemos por delante seis o siete meses para prepararnos mejor y llegar bien a esta cita continental”.

Noticias relacionadas

Además, el técnico no ocultó su ilusión personal ante la que será su primera gran cita al frente del combinado nacional: “Particularmente me hace mucha ilusión por ser la primera y ojalá vaya todo de la mejor manera posible”.