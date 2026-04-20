El Grupo USA Handbol Mislata cae ante el Córdoba tras una gran primera parte

El Grupo USA Handbol Mislata no pudo sumar ningún punto en su partido frente al potente equipo de Córdoba después de poner muy difíciles las cosas al equipo andaluz en una primera mitad donde se marchó al vestuario con ventaja sobre su rival de un gol. Después sucumbió ante la fortaleza de su rival.

La crónica

Ese primer tiempo fue muy intenso y disputado pero las valencianas defendieron muy bien y su rival no era capaz de hacer efectivo su poderío ofensivo. Además el ataque local encontraba la manera de hacer daño a su rival. Llegó a tener tres de ventaja Mislata pero las andaluzas están luchando por el ascenso y tirano de coraje para llegar al descanso con un 12-11 que dejaba todo abierto para la segunda mitad.

Y en esa segunda parte salió a por todas el conjunto visitante. El choque fue igualado hasta que le duró la energía a las valencianas. El paso de los minutos fue un enemigo para Mislata que pagó el esfuerzo realizado en la prirmera parte y permitió al Cordoba coger una ventaja que ya fue imposible de remontar. Al final los cuatro goles de diferencia (25-29) definen un partido donde Mislata lo intentó sin éxito.

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Fuera del descenso

Pese a la derrota el equipo de Mislata se mantiene fuera de las posiciones de descenso ya que el penúltimo clasificado, Puerto del Carmen tampoco sacó provecho de su visita a Bolaños. Quedan tres jornadas y tocará sufrir hasta el final. La próxima semana la primera final frente al Cleba