DIVISIÓN DE HONOR ORO FEMENINA
El Grupo USA Handbol Mislata cae ante el Córdoba tras una gran primera parte
Pese a la derrota el equipo de Mislata se mantiene fuera de las posiciones de descenso ya que el penúltimo clasificado, Puerto del Carmen tampoco sacó provecho de su visita a Bolaños
El Grupo USA Handbol Mislata no pudo sumar ningún punto en su partido frente al potente equipo de Córdoba después de poner muy difíciles las cosas al equipo andaluz en una primera mitad donde se marchó al vestuario con ventaja sobre su rival de un gol. Después sucumbió ante la fortaleza de su rival.
La crónica
Ese primer tiempo fue muy intenso y disputado pero las valencianas defendieron muy bien y su rival no era capaz de hacer efectivo su poderío ofensivo. Además el ataque local encontraba la manera de hacer daño a su rival. Llegó a tener tres de ventaja Mislata pero las andaluzas están luchando por el ascenso y tirano de coraje para llegar al descanso con un 12-11 que dejaba todo abierto para la segunda mitad.
Y en esa segunda parte salió a por todas el conjunto visitante. El choque fue igualado hasta que le duró la energía a las valencianas. El paso de los minutos fue un enemigo para Mislata que pagó el esfuerzo realizado en la prirmera parte y permitió al Cordoba coger una ventaja que ya fue imposible de remontar. Al final los cuatro goles de diferencia (25-29) definen un partido donde Mislata lo intentó sin éxito.
Fuera del descenso
Pese a la derrota el equipo de Mislata se mantiene fuera de las posiciones de descenso ya que el penúltimo clasificado, Puerto del Carmen tampoco sacó provecho de su visita a Bolaños. Quedan tres jornadas y tocará sufrir hasta el final. La próxima semana la primera final frente al Cleba
- El Valencia CF mantiene activa y fuerte la opción de Andrés García para el lateral derecho
- La dedicatoria más emotiva de Carlos Soler tras ganar la Copa del Rey con la Senyera al cuello
- New York Liberty hace oficial el fichaje de Raquel Carrera
- Final del partido: Valencia Basket reina en el festival del triple en Fontajau
- Santi Cañizares: 'Matarazzo en el Valencia estaría en la calle
- El Valencia Basket despide la Liga Regular en el Roig Arena con una intranscendente pero amarga derrota
- Dos jugadores abandonan la expedición del Valencia Basket de urgencia y causan baja ante el Girona
- Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF a dos días de visitar al Mallorca