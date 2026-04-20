El Horneo BM Alicante cae con orgullo en Artaleku ante IRUDEK Bidasoa Irún

El Horneo BM Alicante se queda sin premio tras firmar una gran actuación en Artaleku ante IRUDEK Bidasoa Irún (38-35) en un encuentro en el que no le perdió la cara en ningún momento y peleó hasta el final.

La crónica

No era para nada una visita fácil y menos con tanto en juego. Lo que se vio reflejado en un inicio de partido de alto voltaje por parte del Horneo. James Parker puso el primero del partido. Poco tardó Bidasoa en poner el empate.

Desde ese momento, el partido subió una marcha y se volvía cada vez más frenético con el paso de los minutos. 30 minutos que volaron gracias a la rapidez en el juego de ambos conjuntos, con ataques y contras rápidas sin un dueño claro en el juego.

A pesar del gran juego del equipo, Bidasoa estaba más acertado de cara a portería y comenzó a dominar en el marcador. Sobre todo, con ese arreón final antes de llegar al 30 de partido para poner el 20-15 al término de la primera parte.

Guión que se mantuvo tras el pase por vestuarios. Con un Bidasoa que dominaba en el marcador y que llegaba a distanciarse de hasta 6 tantos. Pero el Horneo aún tenía mucho que decir y logró recortar para acercarse a 3.

Cuando parecía que el equipo volvía a meterse en el partido tras unos minutos algo grises, los de Álex Moza, aprovecharon de la roja a Augusto Moreno y de esa superioridad en pista para volver a distanciarse hasta los 6.

Y de una superioridad, a otra. Pero que no supo sacarle provecho el equipo y que veía como Bidasoa se mantenía arriba en el marcador. Aun así, los de Roi lo intentaban una y otra vez.

Justo en el 50 y cuando más falta se necesitaba, Aarón marcó el 32-30. Roberto aguantó el resultado, como también el meta local evitó que Iván pusiera al equipo solo a 1. Si Bidasoa se distanciaba, Horneo volvía a acercarse con peligro.

Bien pudo el equipo ponerse de nuevo a 1 cuando quedaba menos de 1 minuto de juego. Sin embargo, el ataque alicantino, terminó en pérdida de balón y un Bidasoa que ya no falló ninguna de las que disfrutó hasta poner el 38-35 definitivo.

Ficha técnica

IRUDEK BIDASOA IRÚN (38): Iñaki Cavero (2), Xavi Tua (3), Marko Jevtic (1), Ignacio Peciña, Xavier González (2), Eneko Furundarena, Esteban Salinas (3), Rodrigo Salinas (5), Julen Mujica (1), Piotr Mielczarski (4), Mario Nevado (8), Gorka Nieto (4), Dariel García (4), Jakub Skryniarz, Nacho Vallés (1), Leo Maciel.

HORNEO BM ALICANTE (35): Iván Montoya (2), Javier Borragán (1), Borja Méndez (1), Jose Oliver, Ander Torriko (3), Fabio Teixeira (3), Roberto Domenech, Augusto Moreno, Hugo Mora, Lautaro Robledo (4), Eduardo Escobedo (5), Xabier Barreto (6), James Parker (4), Hamza Walid (1), Aarón Gutiérrez (5), Darko Dimitrievski.

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Próximo partido

Con este resultado, el Horneo BM Alicante se mantiene 9 en la tabla con 21 puntos. El Horneo BM Alicante recibe al Caserío de Ciudad Real, octavo con 22 puntos, el próximo viernes 24 de abril a las 20:00 horas en el Pabellón Pitiu Rochel.