Así quedan los play-offs por el título de la Liga Guerreras Iberdrola

La 26ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola ha certificado los puestos tanto de play-off como de play-down, y abre paso a una postemporada que promete emociones fuertes. Con CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife como descendido a División de Honor Oro Femenina al ser el último clasificado, y con KH-7 Granollers como noveno y con la permanencia asegurada, ya se conocen a los ocho equipos que pelearán por el título, entre ellos Atticgo Elche, y a los cuatro que pelearán por la promoción, en una lucha en la que estarán Elda Prestigio y Balonmano Morvedre.

Play-offs por el título

Super Amara Bera Bera, Rocasa Gran Canaria, Costa del Sol Málaga, Mecalia Atlético Guardés, Conservas Orbe Zendal Porriño, Replasa Beti-Onak, AtticGo Elche y Grafometal Sporting La Rioja han sacado su billete para los play-off de la Liga Guerreras Iberdrola. Ocho clasificados que arrancarán la conquista del título que defiende el equipo donostiarra.

Los cruces, generados acorde a los puestos clasificatorios, quedan configurados de la siguiente manera:

Grafometal Sporting La Rioja - Super Amara Bera Bera

AticcGo Elche - Rocasa Gran Canaria

Replasa Beti-Ona - Costa del Sol Málaga

Conservas Orbe Zendal Porriño - Mecalia Atlético Guardés

Las eliminatorias se jugarán bajo el sistema de eliminatoria a doble partido. Los partidos de ida se jugarán en casa del peor clasificado, mientras que el de vuelta se jugará en casa del mejor clasificado en la liga regular.

Las cámaras de Teledeporte estarán presentes en el encuentro de ida de cuartos de final entre Replasa Beti-Onak y Costa del Sol Málaga, programado para el martes 28 de abril a las 18:15 horas. En los partidos de vuelta, el duelo televisado será el que mida a Mecalia Atlético Guardés y Conservas Orbe Zendal Porriño, previsto para el 2 de mayo a las 11:30 horas.

En busca de la permanencia

Con CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife como último clasificado y descendido de forma automática a División de Honor Oro Femenina, y con KH-7 Granollers como noveno clasificado -puesto que garantiza la continuidad en Liga Guerreras Iberdrola-, Elda Prestigio, Caja Rural Aula Valladolid, Club Balonmano Morvedre y Zonzamas Plus Car Lanzarote disputarán el play-down para ganarse la permanencia en la máxima categoría nacional femenina.

En esta fase los cuatro equipos peor clasificados (del décimo al decimotercer puesto) se enfrentan entre sí en formato liga a partidos de ida y vuelta. En total, disputan seis jornadas, y el equipo que termine último descenderá a la División de Honor Oro. Una de las claves de este formato es que no se empieza desde cero: los puntos conseguidos en los enfrentamientos directos durante la liga regular se arrastran a esta fase.

Noticias relacionadas

El sorteo para conocer el calendario de este sistema de competición será este lunes, 20 de abril, a partir de las 11:30 horas., en la sede de la Real Federación Española de Balonmano, y el cual podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del ente federativo.

Crónicas del fin de semana

Publicación de Facebook sobre la victoria del Atticgo Elche.

Publicación de Facebook sobre la cuarta victoria consecutiva del Elda Prestigio.