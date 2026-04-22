Proclamados los campeones de la #COMUNITATDELHANDBOL juveniles e infantil masculino

El 18 de abril se celebraron las finales autonómicas de balonmano de la Comunitat Valenciana, una jornada que reunió a los mejores equipos de la base en el Palau d’Esports Vila d’Altea, escenario de una intensa competición y gran ambiente deportivo. Durante todo el día se disputaron los encuentros decisivos en las categorías infantil masculina y juvenil, tanto femenina como masculina, coronando a los campeones autonómicos tras una temporada de gran nivel.

En la categoría infantil masculina, el título fue para el C.Bm. Mislata, que se impuso como el mejor equipo de la competición. El podio lo completaron C.Bm. Maristas Algemesí en segunda posición, Fundación Agustinos Alicante en tercer lugar y Bm. Elda CEE en cuarta posición.

En la categoría juvenil femenina, el C.Bm. Morvedre se proclamó campeón autonómico, seguido por Grupo Usa Handbol Mislata como subcampeón. Atticgo Bm. Elche logró la tercera plaza y logró la última plaza para los sectores nacionales,, mientras que Fundación Agustinos Alicante finalizó en cuarta posición.

Por su parte, en la categoría juvenil masculina, Fundación Agustinos Alicante se alzó con el título tras una destacada actuación. Bm. Marni obtuvo la segunda posición, seguido por C.Bm. Mislata en tercer lugar que al igual que el Elche en categoría femenina logró la última plaza para los sectores nacionales y Bm. Elda CEE en cuarta posición.

El evento puso de manifiesto el excelente nivel del balonmano base en la Comunitat Valenciana, así como el compromiso de clubes, técnicos y deportistas. La jornada en Altea concluyó con la entrega de trofeos y el reconocimiento al esfuerzo y la deportividad de todos los participantes.

Resultados

Clasificación final – Categoría Infantil Masculina:

C.Bm. Mislata C.Bm. Maristas Algemesí Fundación Agustinos Alicante Bm. Elda CEE

Clasificación final – Categoría Juvenil Femenina:

C.Bm. Morvedre Grupo Usa Handbol Mislata Atticgo Bm. Elche Fundación Agustinos Alicante

Clasificación final – Categoría Juvenil Masculina: