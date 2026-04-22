Renovación de Manu Etayo en el Fertiberia Puerto Sagunto

El Fertiberia Puerto Sagunto y Manu Etayo han llegado a un acuerdo para que el preparador técnico continúe en la disciplina rojiblanca hasta la finalización de la temporada 2026-2027. El navarro se incorporó a la entidad porteña en el mes de enero como ayudante y segundo entrenador del primer equipo valenciano, con el objetivo de complementar la figura de Sergio Mallo, quien también renovó recientemente por una campaña más.

Además, la leyenda del balonmano femenino, completamente integrada en la ciudad tras su pasado en el Balonmano Morvedre, asumió de manera simultánea las riendas del filial del club en Primera Nacional, con el que ha conseguido mantener la categoría, compatibilizando ambos cargos.

“Estamos muy contentos. Desde que forma parte de nuestro club, no teníamos la menor duda de que debía seguir con nosotros. En el plan estratégico de la directiva, la escuela tiene mucho peso y él lo trabaja muy bien. Además, aporta ese poso de veteranía al cuerpo técnico de la primera plantilla”, explicó el presidente del club, Carlos Argente, respecto a su continuidad y a lo que aporta.

Por lo tanto, el técnico murietense seguirá un curso más complementando la juventud de Sergio Mallo. La gestión de jóvenes talentos se mantiene con un entrenador de su experiencia, que cuenta con décadas de formación de jugadores que han dado el salto a los primeros equipos.

“Estoy feliz y agradecido por la renovación. Desde el primer día me he sentido como en casa. Estoy disfrutando mucho del proceso. Ahora toca continuar con la ambición de conseguir el principal objetivo del club con el primer equipo y seguir trabajando con los jóvenes, que también son muy importantes”, comentó el protagonista acerca de sus primeros meses y el futuro a corto plazo.

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A diferencia de lo sucedido esta temporada, a partir de la próxima estará al mando del segundo equipo desde el inicio de la pretemporada, que tendrá lugar en el mes de agosto.