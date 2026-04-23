El AtticGO BM Elche vuelve al playoff con el aval de tres finales consecutivas

El AtticGO BM Elche, equipo patrocinado por Teika, afronta una nueva participación en el playoff por el título de la Liga Guerreras Iberdrola tras cerrar la fase regular con una trabajada victoria en la pista del KH-7 BM Granollers (18-22). El triunfo permite al equipo ilicitano asegurar su presencia entre los ocho mejores del campeonato y finalizar en séptima posición con 29 puntos.

Un equipo sólido

Más allá de la clasificación, el conjunto dirigido por Joaquín Rocamora llega a esta fase decisiva con un bagaje competitivo que le sitúa como uno de los equipos más fiables en eliminatorias directas. En las tres últimas ediciones disputadas bajo este formato, el AtticGO BM Elche ha alcanzado la final, firmando en todas ellas el subcampeonato.

Este recorrido reciente refleja la capacidad del equipo para responder en escenarios de máxima exigencia y convierte su experiencia en un factor diferencial de cara a un playoff que, por su formato, mantiene abiertas las opciones para cualquier equipo que logre competir al máximo nivel.

Rocasa, rival en cuartos

En los cuartos de final, el equipo franjiverde se medirá al Rocasa Gran Canaria, segundo clasificado de la fase regular y uno de los principales aspirantes al título. La eliminatoria, a doble partido, arrancará el próximo 25 de abril en Elche y se resolverá el 3 de mayo en Telde, en un cruce que exigirá la mejor versión de ambos equipos.

El AtticGO BM Elche afronta este nuevo reto con una mentalidad centrada en el crecimiento y en competir sin cargas añadidas. Como señala su técnico, Joaquín Rocamora, el objetivo pasa por “crecer cada día”, una idea que define el enfoque del equipo en esta fase decisiva.

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Con la experiencia de tres finales consecutivas y la ambición de seguir siendo protagonista en el tramo decisivo de la temporada, el AtticGO BM Elche inicia ahora una nueva oportunidad en el momento más exigente del curso.