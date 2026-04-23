La Copa del Rey de Alicante ya tiene sus ocho protagonistas con el Horneo Alicante como anfitrión

La LI Copa de S.M. El Rey ya conoce el nombre de todos sus protagonistas. Tras una jornada de balonmano frenético, seis equipos han logrado sellar su billete para la esperada fase final en una tarde donde la emoción y la igualdad fueron la tónica dominante. Estos seis supervivientes se suman al Barça, que ya tenía su plaza asegurada como defensor del título, y al Horneo Alicante, que ejercerá de anfitrión en la fase final como club organizador.

Los ocho clasificados / RFEBM

El fin de semana del 5 al 7 de junio de 2026 Alicante se convertirá en el epicentro del balonmano para acoger la última fase del torneo del KO. Este campeonato se realiza gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Fundación Trinidad Alfonso

REMONTADAS ÉPICAS Y FINALES DE INFARTO

La gran sorpresa de la jornada se fraguó en el Palacio de los Deportes de Huesca, donde el Bada Huesca firmó una remontada heroica ante el Fraikin Granollers (35-34). Tras marcharse al vestuario cinco goles abajo (15-20), los oscenses despertaron en una segunda mitad arrolladora liderada por Artur Parera y un inspirado Saa Amjad. En un final de taquicardia, el empuje de Oscar García permitió a los locales defender su renta ante el último aliento vallesano.

Igual de ajustado fue el desenlace en El Sargal. El REBI Cuenca se llevó el gato al agua ante el Dicorpebal Logroño La Rioja (31-30) en un duelo que fue un auténtico péndulo. A pesar del acierto de los hermanos Martínez Lobato para los riojanos, la fe conquense y la efectividad de Lucas Moscariello y Rajmond Toth en los minutos de clausura decantaron la balanza para el conjunto local.

SANGRE FRÍA Y DOMINIO TRAS EL DESCANSO

El Bathco Torrelavega demostró por qué es uno de los equipos más rocosos de la competición al asaltar la pista del Anaitasuna (30-31). En un partido de empate técnico constante, la dirección magistral de Isidoro Martínez, autor del gol definitivo a falta de un minuto, y la contundencia de Jokin Aja en el pivote, permitieron a los cántabros sellar un triunfo agónico en territorio navarro.

En Segovia, el Viveros Herol Nava dio un golpe sobre la mesa al superar con autoridad al Abanca Ademar León (38-31). Aunque los leoneses dominaron por la mínima al descanso, el bloque segoviano desarboló a su rival en el ecuador del segundo tiempo con un parcial demoledor de Eduardo Reig y Joao Bandeira, castigando cada error visitante hasta certificar una victoria contundente.

OFICIO Y VETERANÍA PARA CERRAR EL CUADRO

No hubo lugar a la sorpresa en el duelo entre el Irudek Bidasoa Irun y el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (30-36). Pese a la paridad inicial (17-17 al descanso), la veteranía de Esteban Salinas y la explosividad de Xavier Tua rompieron el choque en la segunda mitad, permitiendo a los irundarras gestionar con comodidad su ventaja hasta el pitido final.

Por último, el Recoletas Atlético Valladolid cumplió con su condición de favorito ante el Barça Atlètic (29-32). Aunque el filial azulgrana nunca bajó los brazos de la mano de Mikael Lopes, la jerarquía de Jorge Serrano y la potencia de Gustavo Da Silva fueron suficientes para que el conjunto pucelano controlara los tiempos y asegurara su presencia en la fase final.

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Con estos resultados, el camino hacia el trofeo queda totalmente despejado. El espectáculo se traslada ahora a Alicante, donde la emoción de la fase final medirá las fuerzas de los ocho candidatos que sueñan con alzar la Copa de S.M. El Rey que defiende, un año más, el Barça.