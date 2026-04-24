El Atticgo Elche busca una nueva sorpresa en la eliminatoria ante Rocasa

El Atticgo Elche abre este sábado los cuartos de final de la lucha por el título de la Liga Guerreras Iberdrola (20:30 horas, Pabellón Esperanza Lag) ante el Rocasa Gran Canaria, claro favorito en la serie, en busca de una victoria que le permita encarrilar la eliminatoria, que se decidirá dentro de una semana en Telde.

El conjunto grancanario fue segundo en la liga regular y ha ganado con claridad los dos partidos de la presente temporada, pero el equipo de Joaquín Rocamora, séptimo en la competición, apela a su mejor versión y a su experiencia en las eliminatorias para buscar su cuarta semifinal consecutiva.

Rocamora, cuyo equipo ha sido subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola en las tres últimas ediciones, afirmó que los precedentes de esta temporada ante el Rocasa Gran Canaria no serán determinantes.

"Afrontamos con ilusión esta nueva oportunidad. Es una eliminatoria compleja, pero da igual cómo llegues al 'playoff', porque no tiene nada que ver con la liga", explicó el preparador, que recordó que el Atticgo Elche superó otras rondas en años anteriores en las que no era favorito.

El técnico oriolano, que a partir de junio se centrará exclusivamente en la dirección de la selección española, destacó que Rocasa "ha hecho las cosas muy bien" durante los últimos tres años, en los que "ha construido una identidad".

Joaquín Rocamora / RFEBM

Rocamora destacó que el conjunto ilicitano ha sabido competir bien en las eliminatorias y señaló como una de las claves tener siempre claro que "pasará el mejor en 120 minutos".

"Debemos interpretar mejor su defensa, porque tienen el mejor bloque defensivo de la competición, y ser estables en su juego combinativo. Son difíciles de defender", explicó el entrenador, que señaló como clave "la eficacia en la portería".

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Por último, pidió a los aficionados que acudan al pabellón para valorar lo que ha hecho su equipo durante los últimos años y evitó especular con la posibilidad de que sea su último partido en el banquillo.