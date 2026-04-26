La fase final de la Copa en Alicante abre el abanico de candidatos para un billete europeo

Las eliminaciones de la Copa del Rey de balonmano del segundo y tercer clasificado en liga, Logroño y Granollers, abre las opciones de candidatos para poder lograr un billete europeo a través de la fase final de esta competición que se disputará del 5 al 7 de junio en Alicante entre ocho equipos, entre ellos Nava y Valladolid.

En la nómina de ocho participantes, donde el FC Barcelona volverá a ocupar el indiscutible papel de favorito para sumar un nuevo título -después de revalidad recientemente el de liga-, el anfitrión, EÓN Horneo Alicante también tendrá opciones de hacer un buen papel en su estreno en este torneo.

Frente a dos candidatos claros a discutir la supremacía azulgrana, Bathco Torrelavega -en su cuarta presencia consecutiva-, junto con Irudek Bidasoa, el resto de participantes tienen, salvo Recoletas Atlético Valladolid, una preocupación mayor en la liga donde pelean por la permanencia.

Castilla y León volverá a estar representada en la fase final por dos equipos, en esta ocasión Viveros Herol Nava y Atlético Valladolid, y junto a ellos REBI Cuenca y Bada Huesca que dieron las sorpresas tras vencer a Logroño y Granollers, respectivamente.

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El rival en una hipotética final de la Copa del Rey del favorito FC Barcelona, tendría el aliciente de que, independientemente del resultado, se ganaría una plaza para la Liga Europa la próxima temporada, reduciendo así el cupo de los puestos que otorgará la clasificación de la liga Asobal, salvo que el subcampeón ya se hubiera ganado su derecho por esta competición.