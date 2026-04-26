La Fundación Trinidad Alfonso y el BM Elche homenajean a Silvia Navarro por su retirada

La temporada 2025-2026 marcará el final de una de las carreras más longevas y brillantes del balonmano español. La valenciana Silvia Navarro, referente bajo palos durante más de dos décadas, se despide dejando una huella imborrable tanto en los clubes en los que militó como en la historia de la selección española femenina. Silvia Navarro, la jugadora de mayor edad del baloncesto español en activo, con 47 años de edad, ha anunciado que dejará la competición al término de la campaña. Por ello, aprovechando el primer partido de cuartos de Final de la Liga Guerreras Iberdrola que enfrenta al AtticGo Elche y al Rocasa Gran Canaria, equipo en el que milita Silvia Navarro, disputado en el Pabellón Esperanza Lag, el equipo ilicitano, junto a la Fundación Trinidad Alfonso, homenajeó a la veterana jugadora valenciana. Silvia Navarro, aunque no pudo celebrar la victoria de su equipo, que cayó ante el Elche por por 24-19, vivió una jornada muy especial. A alcto asistió el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, ya que Silvia Navarro ha formado parte durante muchos años del Proyecto FER.

Una trayectoria de constancia y élite

Nacida en Valencia en 1979, Navarro ha sido sinónimo de fiabilidad, reflejos y liderazgo en la portería. Su carrera profesional se consolidó en la élite del balonmano español, destacando especialmente en el Rocasa Gran Canaria ACE, donde se convirtió en una de las jugadoras más emblemáticas del equipo y logró títulos nacionales, incluida la Liga española .El balonmano femenino español se encamina hacia el adiós de una de sus grandes referentes. La portera valenciana Silvia Navarro ha confirmado que la temporada 2025-2026 será la última de su extensa carrera, cerrando así más de tres décadas en la élite. Lo hará defendiendo por última vez la portería del Rocasa Gran Canaria, con el que aún aspira a pelear por los títulos en la recta final del curso, tanto en la Liga Guerreras Iberdrola como en la Copa de la Reina de Balonmano.

A sus 47 años, Navarro pone punto final a una trayectoria marcada por la longevidad y el rendimiento constante. Durante trece temporadas ha sido el gran baluarte del conjunto canario, convertido en uno de los equipos más competitivos del panorama nacional. El Rocasa afronta ahora la fase decisiva por el título liguero tras firmar un segundo puesto en la fase regular, con la posibilidad de despedir a su capitana con un nuevo éxito.

La Fundación Trinidad Alfonso y el BM Elche, homenajearon a la jugadora / FTA

Sus inicios en el balonmano valenciano

El recorrido deportivo de la guardameta comenzó en equipos valencianos como Osito L’Eliana y Mislata, antes de dar el salto definitivo con Mar Sagunto y posteriormente con Itxako, donde vivió uno de los momentos más destacados de su carrera a nivel de clubes al disputar la final de la Liga de Campeones en 2011. Su experiencia internacional incluyó una etapa en el SCM Râmnicu Vâlcea de Rumanía, antes de iniciar en 2013 su prolongada vinculación con el club insular. A lo largo de los años ha acumulado un palmarés notable, con siete títulos de liga en España, siete copas nacionales, una liga rumana y trofeos europeos como la EHF European Cup y la EHF Challenge Cup.

Su dimensión como leyenda se consolidó especialmente con las Selección femenina de balonmano de España, con las que debutó en 1998 y superó las 240 internacionalidades. Formó parte esencial de la generación que situó a España entre las potencias mundiales, logrando el bronce en el Mundial de 2011, el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la plata en el Europeo de 2014 y la plata en el Mundial de 2019. Durante más de veinte años, su presencia bajo palos fue sinónimo de seguridad y liderazgo.

La recta final de su carrera también ha estado marcada por la capacidad de superación. Tras sufrir una grave lesión de ligamento cruzado anterior y menisco en el Europeo de 2022, regresó a la competición en septiembre de 2023, prolongando su legado competitivo. Ese mismo año, el Comité Olímpico Español le concedió la Orden Olímpica de Oro, un reconocimiento reservado a trayectorias excepcionales.

Pilar de las Guerreras

Palmarés con las selección:

Medalla de bronce en el Mundial de 2011

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012

Medalla de plata en el Europeo de 2014

Medalla de plata en el Mundial de 2019

Navarro fue protagonista directa de la generación que popularizó el apodo de “Guerreras” y que situó a España entre las grandes potencias internacionales. Su regularidad durante más de veinte años la convirtió en un pilar insustituible del equipo .

Vinculación con el Proyecto FER

Más allá de la pista, Silvia Navarro ha estado estrechamente ligada al Proyecto FER, una iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso para apoyar a deportistas de la Comunitat Valenciana.

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Dentro de este programa, Navarro ha sido una de sus figuras más representativas, ejemplo de longevidad, compromiso y excelencia deportiva. Su presencia en el FER ha contribuido a visibilizar el talento valenciano y a servir de referencia para nuevas generaciones de deportistas.