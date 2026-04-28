El Horneo Alicante se jugará la permanencia ante tres rivales directos
El equipo alicantino, décimo clasificado, tiene encarrilado el objetivo, ya que suma 21 puntos. De todas formas, los duelos directos pueden dar al traste con la ventaja o certificarla de manera prematura
EFE
El EÓN Horneo Alicante se jugará la permanencia en la Liga Asobal, competición en la que debuta esta temporada, en las últimas cuatro jornadas del campeonato, en las que se medirá a tres equipos implicados en la lucha por la salvación.
El equipo alicantino, décimo clasificado, tiene encarrilado el objetivo, ya que suma 21 puntos, una cifra que suele garantizar históricamente la permanencia. Sin embargo, el hecho de que aún deba enfrentarse en el tramo final a varios conjuntos que pelean por la salvación le impide poder asegurarla de forma matemática.
El primer encuentro que espera al equipo que entrena Roi Sánchez será en la pista del Ángel Ximénez Puente Genil, al que aventaja en cinco puntos. El conjunto cordobés ocupa posición de promoción de permanencia. En el caso de que el Horneo gane, tendría prácticamente asegurada la salvación, que podría ser matemática esa misma jornada si el Huesca no vence su partido.
Una semana después, el Horneo Alicante recibirá al Ademar León, equipo que ha bajado su rendimiento esta temporada. La siguiente salida será a Nava para medirse al Viveros Herol Nava, que cuenta con cuatro puntos menos que los alicantinos y está situado en zona de permanencia, aunque a un solo punto de la promoción.
El Horneo Alicante cerrará la temporada en el pabellón Pitiu Rochel ante el Bada Huesca, actual penúltimo clasificado, al que ya venció en su pista en la primera vuelta. Solo en el caso de que el conjunto alicantino encadene malos resultados en las próximas jornadas podría llegar a esta última cita con la necesidad de ganar ante un rival que sí se jugará, previsiblemente, el todo por el todo. El equipo de Roi Sánchez no ha dado síntomas de desfallecimiento durante la segunda vuelta, si bien la derrota de la pasada jornada ante el Ciudad Real en Alicante le obliga a mantener la concentración en la competición.
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