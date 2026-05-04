El Atticgo BM Elche, eliminado de la lucha por el título

El Atticgo BM Elche ha caído eliminado de la lucha por el título tras perder 25-19 ante Rocasa Gran Canaria en el pabellón Insular Antonio Moreno. El Costa del Sol Málaga y el Rocasa Gran Canaria se han unido a la lucha por la gloria al convertirse en los últimos semifinalistas del play-off por el título de la Liga Guerreras Iberdrola.

El equipo franjiverde ha visto en el segundo acto, tras irse cuatro tantos abajo (14-10) a vestuarios, como su renta de cinco goles de la ida (24-19) quedaba opacada con diferencias que han fijado una desventaja de nueve tantos (25-16). La reacción 0-3 final, con última posesión, no ha sido suficiente para obrar el milagro y las ilicitanas se despiden en cuartos de final de la temporada 2025/2026.

El partido ha comenzado con sobresalientes ataques por parte de ambos equipos, y 100% de efectividad en cada una de sus tres primeras posesiones. Las ilicitanas han sido capaces de mantener su acierto, y extenderlo en una acción más, hasta chocar con Silvia Navarro desde los siete metros. El Rocasa Gran Canaria ha aprovechado para no perder comba en el marcador y volver a firmar unas tablas (4-4), sumadas a un parcial 2-0, que ha permitido a las locales coger el mando del partido (5-4) por primera vez pasado el minuto nueve (9:06) de juego.

El Atticgo BM Elche sobrevivía ante las dos exclusiones que acumulaba en los primeros diez minutos. Joaquín Rocamora vaciaba portería para equilibrar fuerzas en ataque y Silvia Navarro probaba suerte desde su propia área. La puntería no estaba afinada y el equipo franjiverde volvía a tener oportunidad para empatar el encuentro. El acierto se pagaba y las ilicitanas superaban en errores, cinco, los aciertos iniciales que habían acumulado, cuatro, en el arranque del duelo en tierras insulares.

Por detrás en el marcador

Patricia Méndez rompía la sequía desde los siete metros y contrarrestaba el menos tres con el que el Rocasa Gran Canaria había acumulado ventaja (7-4) en poco menos de catorce (13:47) minutos. Las ilicitanas se ajustaban en defensa y metían una marcha más en ataque para volver a la senda de la efectividad, cuatro de cuatro. Resultado, parcial 1-3 y diferencia mínima (9-8) en el partido para evitar males mayores. Pero los errores se pagan, y más ante un rival como el subcampeón de la fase regular. Tocaba volver a empezar (11-8).

Rocamora paraba el partido a falta de siete minutos (23:10) para alcanzar el asueto. El Atticgo BM cogía oxígeno con el 11-9 de Clara Gascó, pero la diferencia de tres tantos se afianzaba y el que juega con fuego, se quema. Las canarias marcaban a dos minutos para el descanso (13-9), Silvia Navarro aparecía y el Rocasa Gran Canaria volvía a golpear para empatar la eliminatoria (14-9) en el último minuto. El Atticgo BM Elche respondía desde los siete metros, más parada de Nicole Morales en el último suspiro, para irse vivo a vestuarios (14-10).

La reanudación ha traído de nuevo el empate de la eliminatoria (15-10) tras el gol, a la segunda, de Rocasa Gran Canaria. El Atticgo BM Elche, también a la segunda, ha respondido con acierto, pero el encuentro entraba en zona roja con la contra respuesta local por partida doble (18-11) ante las imprecisiones locales en ataque. Siete goles de diferencia que dejaban fuera de la lucha por el título a las franjiverdes, tras encajar un parcial 4-1 en contra. Urgía reaccionar con cabeza, pero, sobre todo, con acierto.

Cuadro final de la batalla por el título / SD

Protagonismo de la madera

El banquillo ilicitano mascaba el tiempo muerto. El balón a la madera desde los siete metros de Patricia Méndez quedaba maquillado tras lo que habría sido un terrible menos ocho en el marcador. Las franjiverde volvía a tener balón. Siete goles abajo en el partido, pero con más cinco de la ida en la recámara. Las locales se quedaban simultáneamente en defensa con dos jugadoras menos por exclusión, pero el palo volvía a ser un jarro de agua fría para las jugadoras de Joaquín Rocamora en su objetivo remontada.

El Atticgo BM Elche no podía maximizar su superioridad numérica en pista y, además, volvía al menos siete (20-13) en el partido. El guion se repetía en el electrónico. También en la inferioridad numérica, de nuevo con dos jugadoras más en pista por doble exclusión canaria. Jimena Laguna reducía diferencias (20-14) y tocaba hacerse fuerte en defensa. Las ilicitanas firmaban lo primero y empataban la eliminatoria (20-15) a menos de trece minutos (17:12) para el final. Empezaba a jugarse un nuevo partido.

Quien estuviera más acertado, se lo llevaría. También quien fuera más efectivo y tuviera más suerte. Ahí, el Atticgo BM Elche no puede presumir mucho. De nuevo los errores dibujaban una cuesta arriba de dos goles (22-15), dentro del equilibro siete-cinco del global de la eliminatoria. Silvia Navarro aparecía por sexta ocasión con acierto y el duelo se ponía feo, muy feo, para las jugadoras de Joaquín Rocamora (24-16), tras encajar un parcial 3-0 en contra, pero nunca imposible para un equipo como el Atticgo BM Elche.

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Sin tiempo

Últimos dos parciales. Últimos diez minutos del partido, quizás de la eliminatoria y, por ende, de la temporada si el resultado no se revertía. El reloj corría en contra de las ilicitanas y de la épica. Las imprecisiones en ataque aceleraban el minutado y Rocasa Gran Canaria no fallaba (25-16). El conjunto franjiverde no ha dejado ni de creer ni de pelear, con un parcial 0-3 que ha encendido la llama de la esperanza, pero la diferencia acumulada durante el segundo acto ha sido demasiada para obrar el milagro, cayendo eliminado (25-19) por un gol.