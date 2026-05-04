La Comunitat Valenciana brilla en el Campeonato de España Máster de Balonmano

La #Comunitatdelhandbol ha vuelto a firmar una actuación sobresaliente en el Campeonato de España Máster celebrado en Zaragoza, consolidando su protagonismo en esta segunda edición del torneo. La Comunitat Valenciana regresa a casa con un balance espectacular de dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, además de un quinto y un octavo puesto, unos resultados que reflejan el alto nivel competitivo y el compromiso de sus equipos en una cita que sigue creciendo año tras año.

En la categoría femenina +33, las chicas del Club Balonmano Maristas de Algemesí consiguieron alzarse con el oro, mientras que las chicas del Atticgo Bm. Elche consiguieron una meritoria tercera posición.

Por su parte Club Balonmano Maristas Algemesí quedó encuadrado en el Grupo B, consiguiendo los siguientes resultados:

C. Bm. Maristas Algemesí 15 - 8 C. Bm. Getasur

- 8 C. Bm. Getasur C. Bm. Maristas Algemesí 25 - 14 Bm. Astures

En semifinales hubo derbi de la #Comunitatdelhandbol entre Club Balonmano Maristas de Algemesí y Club Balonmano Elche, en el que ganaron las de Algemesí por dieciséis a trece. En la final, derrotaron al Club Balonmano Getasur por 23 a 11 consiguiendo así la medalla de oro en la II edición del Campeonato de España Master +33 femenino.

Por otro lado, las chicas del Club Balonmano Elche en fases de grupos quedaron encuadradas en el Grupo A, consiguiendo los siguientes resultados:

Club Bm. Elche 16 - 17 C. Bm. Alcobendas

- 17 C. Bm. Alcobendas Club Bm. Elche 17 - 7 Ademar Zaragoza

- 7 Ademar Zaragoza Club Bm. Elche 21 - 13 ASAB Sevilla

En las semifinales se enfrentó al Club Bm. Maristas de Algemesí en el que cayeron por 16 a 13 y en el tercer y cuarto puesto se volvieron a ver las caras con el Club Bm. Alcobendas al que derrotaron por 20 a 18 llevándose así la tercera plaza de este Campeonato.

Categoría femenina +43

Por otro lado, en la categoría femenina +43 las chicas del Club Balonmano Elche se proclamaron Campeonas de España, firmando un campeonato impecable en el que se mantuvieron invictas en todos sus encuentros. Su dominio fue constante desde la fase inicial hasta la gran final, mostrando una gran solidez defensiva y un alto nivel ofensivo que les permitió imponerse con autoridad. Estos fueron sus resultados:

C. Bm. Elche 20 - 10 Bm Veteranas Ferrolterra

20 - 10 Bm Veteranas Ferrolterra C. Bm. Elche 12 - 8 CD ASAB Sevilla

12 - 8 CD ASAB Sevilla C. Bm. Elche 14 - 6 CD Bm. Veteranas Granada

14 - 6 CD Bm. Veteranas Granada C. Bm. Elche 14 - 9 OAR Gracia Sabadell

14 - 9 OAR Gracia Sabadell FINAL: C. Bm. Elche 13 - 11 Bm Veteranas Ferrolterra

En las categorías masculinas la #Comunitatdelhandbol contaba con la presencia de tres equipos en categoría +35, donde el Club Balonmano Maristas de Algemesí consiguió una segunda posición, el Fertiberia Puerto Sagunto acabó en quinta posición y el Horneo Eon Alicante en octava posición.

El Club Balonmano Maristas Algemesí quedó encuadrado en el Grupo B, donde obtuvo los siguientes resultados:

C. Bm. Maristas Algemesí 14 - 14 Bm. Tarazona

- 14 Bm. Tarazona C. Bm. Maristas Algemesí 24 - 19 KH-7 Bm. Granollers

- 19 KH-7 Bm. Granollers C. Bm. Maristas Algemesí 29 - 10 Maristas Ademur

Consiguiendo llegar a la semifinal en la que derrotó por 16 a 14 al Club Balonmano Alcobendas consiguiendo una plaza en la final en la que no pudo con el equipo local y cayó por 20 a 24 ante el Ademar Veteranos.

El Fertiberia Puerto Sagunto que consiguió la quinta plaza quedó encuadrado en el Grupo A, en el que consiguió los siguientes resultados:

Fertiberia Pto. Sagunto 17 - 19 C. Bm. Alcobendas

- 19 C. Bm. Alcobendas Fertiberia Pto. Sagunto 17 - 21 Ademar Veteranos

- 21 Ademar Veteranos Fertiberia Pto. Sagunto 23 - 21 Horneo EON Alicante

Estos resultados le dieron acceso al partido por la quinta posición en la que se impusieron al Maristas Ademur por 21 a 15.

Y, el Horneo EON Alicante que consiguió la octava plaza también quedó encuadrado en el Grupo A, consiguiendo los siguientes resultados:

Horneo EON Alicante 10 - 20 Ademar Veteranos

- 20 Ademar Veteranos Horneo EON Alicante 16 - 19 C. Bm. Alcobendas

- 19 C. Bm. Alcobendas Horneo EON Alicante 21 - 23 Fertiberia Pto. Sagunto

Con estos resultados, jugaron el partido por la séptima y octava posición en la que cayeron ante el KH-7 Bm. Granollers por 18 a 12.

En definitiva, estos resultados suponen un hito histórico para la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España Máster, reflejando no solo la calidad de sus equipos, sino también el excelente trabajo de formación, continuidad y compromiso que se viene desarrollando en el balonmano autonómico. El balance final —con dos oros, una plata, un bronce, un quinto y un octavo puesto— sitúa a la #Comunitatdelhandbol como una de las grandes protagonistas del panorama nacional, reafirmando su crecimiento y consolidación en esta segunda edición del torneo. Una participación sobresaliente que deja patente el gran nivel competitivo de sus representantes y que marca un nuevo referente para el futuro del balonmano valenciano.