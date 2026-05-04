La Copa del Rey de Alicante revela su cuadro final

La Copa de S. M. el Rey de Balonmano 2026 ya conoce el "dibujo" de su fase final, fruto del sorteo celebrado este lunes 4 de mayo en la Sala Imperio del Real Liceo Casino de Alicante, con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez; del alcalde de Alicante, Luis Barcala; así como del director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el diputado de Deportes de la Diputación de Alicante, Bernabé Cano; y del responsable de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Sergi Borrás.

El Barça como defensor del título, y el Horneo Alicante como equipo local, han tenido el privilegio de ser 'cabeza de serie' en el sorteo, lo que significa que sus caminos no se cruzarán, al menos, hasta la gran final del 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante, recinto elegido para la disputa de la fase final.

La papeleta del Horneo Alicante ha sido la primera en salir, emparejando su eliminatoria en cuartos de final con el Bada Huesca. El Barça, por su parte, ha vinculado su destino en este primer cruce con Recoletas Atlético Valladolid. En caso de obtener la victoria, el conjunto alicantino se tendría que enfrentar en semifinales con el ganador del choque entre IRUDEK Bidasoa Irun y Bathco Torrelavega; y el equipo azulgrana haría lo propio con el ganador del compromiso entre Viveros Herol Nava y REBI Cuenca.

Así queda el cuadro / RFEBM

FRANCISCO V. BLÁZQUEZ: “VA A SER LA MEJOR COPA DEL REY”

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, ha destacado el trabajo conjunto para el éxito del torneo: “Los equipos de trabajo de instituciones, Fundación Trinidad Alfonso y Real Federación Española de Balonmano están enfocados en hacer una gran Copa que nos permita tener a más niños y niñas enamorados de nuestro deporte para el futuro”.

Asimismo, ha subrayado la importancia competitiva y formativa del campeonato: “Es una Copa del Rey. Todo puede pasar en 60 minutos. Es importante hablar de lo que significa esta competición para el balonmano. Hablo de la familia del balonmano español. En la Minicopa de España veremos a los Hispanos del futuro, pues muchos de ellos ya estarán en verano defendiendo a nuestras selecciones de base. Transmitimos unos valores de un deporte limpio y sano, somos una gran familia”.

Por último, ha puesto el foco en el cierre de temporada y los reconocimientos previstos: “Esta Copa de S.M. El Rey pondrá el telón a la temporada 2025/2026. Haremos un reconocimiento especial a todos aquellos que hicieron especial a Alicante, a los que luchaban por posicionar nuestro deporte en lo más alto. Gracias a Ayuntamiento de Alicante, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y Fundación Trinidad Alfonso, por permitirnos dar la imagen que tiene esta Copa del Rey en el Real Liceo Casino, y en una ciudad que emana balonmano. Gracias a los equipos por el trabajo que realizáis todo el año, con la lucha que conlleva dentro y fuera de la pista. Va a ser la mejor Copa del Rey, disfrutémosla, y luchemos todos juntos por el deporte español”.

El trofeo / RFEBM

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha dado la bienvenida a la celebración en la ciudad de la fase final de la Copa del Rey de balonmano y ha destacado que quiere “dar la bienvenida a esta ciudad, que estaba esperando este evento con los brazos abiertos. El balonmano es una seña de identidad aquí, una identidad que viene representada por el Horneo Alicante, y que es cantera del balonmano nacional e internacional”.

Asimismo, el primer edil ha subrayado el posicionamiento de Alicante como sede de grandes eventos deportivos: “Alicante se ha convertido en un destino deseado que justifica que una fase final de la Copa del Rey se celebre aquí. Querido presidente de la Real Federación Española de Balonmano, muchas gracias, por traer a Alicante el mejor espectáculo de este deporte. Son muchas las calles de Alicante que llevan el nombre de jugadores que son leyendas del balonmano alicantino”. Finalmente, ha puesto el foco en las nuevas generaciones: “El ejemplo que queremos dar es a los más pequeños, porque ellos son los que escribirán las páginas del balonmano en las próximas décadas”.

Francisco Blázquez / RFEBM

Apoyo institucional

El director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, ha puesto en valor la celebración de la fase final de la Copa del Rey de balonmano, señalando que “hoy celebramos el inicio de uno de los mejores acontecimientos deportivos que podemos albergar en nuestra tierra. La oportunidad de tener aquí la Copa del Rey será un gran evento de promoción”.

Asimismo, ha subrayado la colaboración institucional para garantizar el éxito del torneo: “Todas las instituciones estamos alineadas, estoy seguro de que vamos a organizar una gran edición de la Copa de S. M. el Rey”.

El diputado de Deportes de la Diputación de Alicante, Bernabé Cano, ha destacado la relevancia de la celebración de la fase final de la Copa del Rey de balonmano en la provincia, afirmando que “Alicante será el epicentro del balonmano de España y del mundo. El balonmano en España tiene una relevancia internacional. Los amantes de este deporte van a poder disfrutar del balonmano aquí en Alicante, y la Diputación apoyará a que sea la mejor edición celebrada”.

Asimismo, ha reiterado el compromiso de la institución provincial con este tipo de iniciativas: “Desde la Diputación vamos a estar apoyando este tipo de eventos, y nos llena de orgullo que la ciudad de Alicante acoja un evento de la magnitud como es esta fase final de la Copa de S. M. el Rey”.

ALICANTE, DESTINO DEL MEJOR BALONMANO CADETE CON LA MINICOPA DE ESPAÑA

Paralelamente, el Real Liceo Casino de Alicante ha sido testigo del sorteo de la Minicopa de España 2026, torneo que congrega a los representantes de categoría cadete de los ocho equipos clasificados para la fase final copera, con la excepción en esta edición de Horneo Alicante, dado que su plaza ha terminado en manos de Agustinos Alicante, una de las canteras más prolíficas del balonmano español.

Tras la realización del sorteamiento, el Grupo A ha quedado conformado por Fundación Caja Rural Nava, Zaisa Bidasoa Irun, REBI Cuenca y Bathco Torrelavega; mientras que al Grupo B han ido Recoletas Atlético Valladolid Azzurro, Barça, Huesca Lasaosa Sorigué y Fundación Agustinos Alicante.

ENTRADAS Y ABONOS, A LA VENTA A PARTIR DE MAÑANA

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Las entradas y abonos para disfrutar en directo de la Copa de S. M. el Rey de Balonmano 2026 se encontrarán disponibles a partir de mañana, desde las 12:00 h., en la plataforma de CTickets, canal de venta habilitado por la Real Federación Española de Balonmano para la fase final.