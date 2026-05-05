Atticgo Elche y Grupo USA Handbol Mislata, en el Campeonato de España Juvenil Femenino
Dos representantes de la #Comunitatdelhandbol en el Top 8 Juvenil femenino
El balonmano femenino de la Comunitat Valenciana vuelve a situarse en la élite nacional con la participación del Atticgo Elche y el Grupo USA Handbol Mislataen el Campeonato de España Juvenil Femenino, que se disputará del 13 al 17 de mayo en Mislata. Ambos conjuntos han logrado clasificarse entre los ocho mejores equipos del país, consolidando el excelente momento de la cantera autonómica.
Fase sector
Atticgo BM Elche jugó el sector en casa, en el pabellón Esperanza Lag, consiguiendo un pleno de victorias en todos sus encuentros, resueltos además con amplias diferencias en el marcador, lo que evidencia el gran nivel mostrado por el conjunto ilicitano durante toda la fase.
Resultados:
* Atticgo Bm Elche 37 - 27 Lanzarote Puerto del Carmen
* Atticgo Bm ELche 33 - 21 Miramar Colegio San Francisco de Asís Mijas
* Atticgo Bm Elche 34 - 26 Zasvision Bm. Laguna
Por su parte, Grupo USA H. Mislata jugó el sector en San Sebastián de los Reyes consiguiendo derrotar el primer día al equipo de casa y confirmando su gran nivel competitivo en las jornadas posteriores, donde también se impuso con ventajas muy amplias en ambos encuentros.
Resultados:
Grupo USA Handbol Mislata 33 - 28 Bm. Sanse JF 1
* Grupo USA Handbol Mislata 29 - 19 Calfrima Carballal
* Grupo USA Handbol. Mislata 47 - Unión Deportiva Navarrete 11
A por el título nacional
El Campeonato de España Juvenil Femenino arrancará el próximo 13 de mayo en Mislata, convirtiendo a la localidad valenciana en el epicentro del mejor balonmano base nacional durante cinco días, hasta el 17 de mayo. En esta fase final se reunirán los ocho mejores equipos del país, que lucharán por alzarse con el título en una competición que promete un altísimo nivel competitivo.
La Comunitat Valenciana estará doblemente representada por AtticGo BM Elche y Grupo USA Handbol Mislata, dos conjuntos que han demostrado su gran estado de forma durante las fases previas y que afrontan esta cita con la ambición de pelear por todo ante su afición. Especialmente significativo será el papel del conjunto de Mislata como anfitrión del campeonato, lo que añade un aliciente extra tanto a nivel deportivo como de ambiente en las gradas.
Con todo preparado para el inicio del torneo, ya han quedado definidos los grupos de competición, marcando el camino que deberán recorrer los equipos en esta fase final en su objetivo de alcanzar las semifinales y, posteriormente, la gran final.
Así han quedado encuadrados los equipos de la #Comunitatdelhandbol
GRUPO A
Grupo USA Handbol Mislata
Handbol Sant Quirze
Egui Errotabarri
Handbol Sant Joan D’Espí
GRUPO B
KH-7 Bm. Granollers
Atticgo Elche
Replasa Beti-Onak
Orio Eskubaloia
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