El Fertiberia Puerto Sagunto suma un punto sobre la bocina en su visita al Servigroup Benidorm

El Fertiberia Puerto Sagunto suma un punto (28-28) sobre la bocina en su visita al Balonmano Servigroup Benidorm en el derbi de la Comunidad Valenciana, en un partido correspondiente a la penúltima y unificada vigesimonovena jornada de la División de Honor Plata, que tuvo lugar en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.

La crónica

El marcador del encuentro lo inauguró Nicolás Zungri mediante un lanzamiento exterior, pero rápidamente fue replicado por los locales, que pasaron del 0-1 al 3-1 con dos goles consecutivos de Daniil Zhukov desde el pivote. Los visitantes estuvieron más de cinco minutos sin ver portería hasta que Paco Ruiz convirtió una pena máxima. Un parcial de 3-0, apoyado en su sector derecho con Ramiro Martínez y Hugo Vila, permitió a los benidormenses alcanzar nuevas máximas de +3 (5-2) y +4 (6-2).

La mejora defensiva y las transiciones permitieron a los rojiblancos recortar las diferencias, devolviendo el parcial de 0-3 y situando el 6-5 en el marcador en el minuto diez. Tras unos minutos de intercambio de golpes, el empate regresó al luminoso (11-11) en el minuto 23, lo que provocó el tiempo muerto de Alejandro Cutanda. Los alicantinos volvieron a obtener rentas favorables gracias a la dirección de juego de su central, Juan Carlos Sempere, llegando al descanso con un resultado de 15-13.

Una exclusión de dos minutos a Jakob Pelko en los primeros compases de la segunda parte propició que el Balonmano Servigroup Benidorm recuperara su máxima ventaja de +4 (19-15) en el minuto 36, con un gol a puerta vacía de Samuel Ibáñez. El choque siguió el mismo guion que en la primera parte y los porteños volvieron a reducir la desventaja a tan solo un gol (19-18), lo que provocó un nuevo tiempo muerto de Alejandro Cutanda en el minuto 40.

Superado el ecuador de la segunda mitad, los de Alicante volvieron a obtener ligeras ventajas a su favor, aunque, a diferencia de las anteriores, no las consolidaron con claridad. La descalificación de Uros Ostojic en el minuto 48 complicó aún más sus intereses. Las intervenciones de Juani Villarreal y los ocho goles de Arnau Fernández mantuvieron con vida a la escuadra rojiblanca hasta el pitido final. David García, a falta de diez segundos para la conclusión, anotó desde el pivote para establecer el definitivo 28-28.

Alberto Serradilla. / PEPA CONESA

Clasificación

Con la suma de este punto, el Fertiberia Puerto Sagunto se sitúa como segundo clasificado en solitario con un total de 42 puntos, tras la derrota (27-26) del UBU San Pablo Burgos 2031 ante el Barça Atlètic y la de la Fundación Agustinos Alicante frente al BM Contazara Zaragoza por 28-27.

Este empate, eso sí, les deja sin opciones de ascenso directo a la Liga Nexus Energía ASOBAL, circunstancia que aprovechó el Cajasol Sevilla BM Proin tras vencer por 29-21 al Club Balonmano Alcobendas.

Los rojiblancos dependerán de sí mismos el próximo fin de semana, concretamente el sábado día 2 a partir de las 19:00 horas, en la última y unificada trigésima jornada de la liga regular. El Pabellón Port de Sagunt acogerá el encuentro ante el Attica 21 Hotels OAR Coruña, en el que estará en juego albergar la fase de ascenso. Sumar será suficiente, ya que cuentan con el golaveraje particular favorable frente al UBU San Pablo Burgos 2031.

Ficha técnica

Balonmano Servigroup Benidorm (28): Samuel Ibáñez (1), Uros Ostojic (2), Pablo Vainstein (1), Marc López (-), Pol Roy (5), Daniil Zhukov (3), David Mach (-), Ferrán Prieto (-), Leo Alonso (-), Juan Carlos Sempere (3), Ramiro Martínez (7), Hugo Vila (3), Eric Gavilán (-), Diego Pérez (3), Nicolás Calvo (-), Bryan Paz (-).

Fertiberia Puerto Sagunto (28): Juani Villarreal (-), Olivares (2), Paco Ruiz (4), Jakob Pelko (-), Dani Martínez (-), Pozzer (-), Arnau Fernández (8), Julen Urruzola (2), Gonzalo (-), David García (1), Matheus de Novais (4), Serradilla (-), Capitán (-), Zungri (4), Carlos Martín (1), Teixidor (2).

Árbitros: Jorge López González y José Luis Hernández Lara.

Exclusiones: Pablo Vainstein, Leo Alonso (2), Ramiro Martínez, Jakob Pelko, Arnau Fernández y David García en forma de dos minutos y Uros Ostojic mediante tarjeta roja.

Parciales: 3-1, 6-4, 9-7, 10-9, 12-11, 15-13 (descanso); 17-15, 19-17, 21-19, 22-22, 24-25 y 28-28 (final).

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Incidencias: Partido de la 29.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.