Balonmano Marni afronta en Galicia el desafío definitivo por el ascenso

Balonmano Marni disputa desde este viernes en A Cañiza (Pontevedra) la fase de ascenso a División de Honor Oro, la cita que pondrá el broche final a una temporada en la que el conjunto valenciano ha sido uno de los equipos más sólidos de la categoría.

El equipo llega a esta fase después de proclamarse campeón del Grupo C de División de Honor Plata a falta de dos jornadas para el final de la liga regular, un liderato que aseguró tras imponerse al Elche y que confirmó el gran rendimiento mostrado durante toda la temporada.

Fase final por el ascenso a División de Honor Oro Femenina

La competición reúne a los ocho mejores equipos de los cuatro grupos de División de Honor Plata, divididos en dos sectores de cuatro conjuntos. Solo el primer clasificado de cada sector logrará el ascenso directo a División de Honor Oro.

Marni ha quedado encuadrado en el Sector I junto al Helvetia Saeplast Cañiza, anfitrión de la fase, el Lauko Ermuko Errotabarri y el Helvetia Montequinto. La fase se disputará entre el 8 y el 10 de mayo en formato liguilla, por lo que cada encuentro tendrá un peso importante en la pelea por el ascenso.

El conjunto valenciano afronta la cita después de varios años consolidando un bloque competitivo y manteniendo una línea de crecimiento constante. La continuidad de gran parte de la plantilla y el compromiso del grupo han sido algunas de las claves de una temporada en la que el equipo ha conseguido sostener un alto nivel competitivo de principio a fin.

Estudios, trabajo y entrenamiento

Más allá de los resultados, el curso también ha vuelto a reflejar la dificultad que supone para muchas jugadoras compaginar entrenamientos y competición con estudios, trabajo y otras responsabilidades personales. Una situación que será todavía más exigente durante esta fase final.

Hasta diez jugadoras de la plantilla y dos integrantes del cuerpo técnico han estado disputando esta semana el Campeonato de España Universitario en Granada con la Universitat de València. Tras finalizar allí su participación el jueves, viajarán directamente hasta Galicia para incorporarse a la fase de ascenso prácticamente sin tiempo de descanso.

Mientras tanto, el resto de componentes del equipo ha continuado preparando la competición desde Valencia antes de desplazarse también hasta A Cañiza junto a miembros del cuerpo técnico y de la directiva.

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Pese al desgaste acumulado y a la complejidad logística de la semana, el equipo viajará a Galicia con la intención de competir hasta el final y mantener la línea mostrada durante toda la temporada. Después de dominar su grupo en la liga regular, Balonmano Marni buscará ahora dar el último paso y pelear por una plaza en División de Honor Oro.