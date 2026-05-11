El Fertiberia jugará la fase de ascenso a la Liga Asobal en casa

Con Cajasol Sevilla Proín ya ascendido, la incógnita de la última jornada en la División de Honor plata Masculina residía en qué equipo ocuparía la segunda plaza y, por tanto, se haría con el privilegio de organizar el play-off de ascenso a División de Honor Masculina (Liga Nexus Asobal). Y el premio ha terminado en manos del Fertiberia Puerto Sagunto, que se impuso en casa al Attica 21 Hotels OAR Coruña, lo que hizo inútil la victoria de UBU San Pablo Burgos 2031.

Fundación Agustinos Alicante y Anaitasuna completan esa fase final de ascenso, de alto voltaje sin lugar a dudas, programada para el fin de semana del 23 y 24 de mayo.

Play-off ascenso.

Y por abajo, al Balonmano Alcobendas le acompañan en el descenso Trops Málaga y Balonmano Soria.

Crónica del Fertiberia

El Fertiberia Puerto Sagunto sabe sufrir ante el Attica 21 Hotels OAR Coruña para llevarse la victoria por 28-27 en el Pabellón Port de Sagunt, en la última y unificada trigésima jornada de la División de Honor Plata.

Con este triunfo, el conjunto rojiblanco finaliza la liga regular como segundo clasificado de la competición con un total de 44 puntos y albergará la fase de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL el fin de semana del 23 y 24 de mayo. Se enfrentará en el primer turno de las semifinales al Anaitasuna.

El encuentro arrancó con un ataque fallido por parte de cada equipo. El marcador lo inauguró Jakob Pelko con un gol desde el extremo derecho. Cuatro tantos repartidos entre el extremo izquierdo Luis Horcajada y el pivote Sergio Torío permitieron a los coruñeses tomar su primera ventaja en el minuto cinco con el 3-4.

La reacción local fue inmediata con un parcial de 3-0 que devolvió el mando al Fertiberia Puerto Sagunto y le permitió alcanzar su primera máxima ventaja de dos goles (6-4) gracias a las dianas de Paco Ruiz y Nicolás Zungri. Un tramo de intercambio de goles hizo que los herculinos redujeran ligeramente las diferencias.

Superado el ecuador de la primera mitad, el empate regresó al marcador (11-11) tras un lanzamiento de siete metros transformado por Álex Chan. La entrada en pista de Oriol Teixidor, con dos goles consecutivos, abrió nuevamente una brecha de tres tantos para los locales (14-11), lo que obligó a Nando González a solicitar tiempo muerto en el minuto 19.

Gracias a las intervenciones de Dani Martínez, los rojiblancos comenzaron a correr con mayor fluidez y mantuvieron de forma constante la ventaja de tres goles. Sin embargo, los visitantes seguían encontrando con facilidad a Sergio Torío para mantenerse enganchados al encuentro. El resultado al descanso fue de 20-18.

Tras la reanudación, el ritmo anotador disminuyó considerablemente. El primer gol de la segunda mitad no llegó hasta el minuto 34, obra de Luis Horcajada. Más tardó todavía el primero de los valencianos, anotado por Matheus de Novais en el minuto 37. Un siete metros transformado por Paco Ruiz devolvió el +3 al conjunto local en el minuto 39 (22-19).

La conexión con el pivote Alex Pozzer permitió al Fertiberia Puerto Sagunto alcanzar nuevas máximas ventajas de cuatro (24-20) y cinco goles (25-20). Esta situación obligó nuevamente a Nando González a detener el partido al ver cómo su rival comenzaba a distanciarse de forma clara en el marcador.

El elevado porcentaje de intervenciones de Dani Martínez seguía sosteniendo a la escuadra rojiblanca. Pese a ello, el Attica 21 Hotels OAR Coruña nunca le perdió la cara al partido y logró acercarse hasta el 26-23 en el minuto 51, momento en el que Sergio Mallo solicitó tiempo muerto para frenar cualquier intento de remontada.

Tres lanzamientos exteriores de Gabriel Navarro apretaron todavía más el marcador hasta el 27-26. Poco después, Luis Horcajada estableció el empate (27-27) a falta de menos de tres minutos para el final. Finalmente, la parada de Dani Martínez a un lanzamiento de siete metros ejecutado por Álex Chan acabó sentenciando el encuentro con el definitivo 28-27.

Ficha técnica

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (28): Juani Villarreal (-), Olivares (-), Paco Ruiz (5), Jakob Pelko (2), Dani Martínez (-), Pozzer (2), Arnau Fernández (1) Julen Urruzola (1), Gonzalo (2), David García (-), Matheus de Novais (2), Serradilla (1), Capitán (4), Zungri (4), Carlos Martín (1), Teixidor (3).

Attica 21 Hotels OAR Coruña (27): Alberto Roldán (-), Álex Chan (7), Gabriel Navarro (4), Javi Rodríguez (3), Luis Horcajada (7), Diego Martínez (-), Álex Malid (-), Rodrigo Ortega (1), Álex Conde (-), Mile Mijuskovic (-), Israel Marín (-), Sergio Torío (5).

Árbitros: Óscar García Camino y Alfredo Arcos Adeva.

Parciales: 3-4, 8-7, 11-10, 14-12, 18-14, 20-18 (descanso); 20-19, 22-19, 24-21, 26-21, 27-25 y 28-27 (final).

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Incidencias: Partido de la 30.ª jornada de la División de Honor Plata, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1500 espectadores aproximadamente. Previamente al inicio del encuentro, los capitanes de ambos conjuntos le dieron unos presentes a los colegiados, debido a que se retiran de la profesión.