La fase final de la LI Copa de S. M. El Rey de Alicante ya tiene definidos los horarios

La fase final de la LI Copa de S. M. El Rey ya tiene definidos los horarios de todos sus encuentros, que se disputarán del 5 al 7 de junio el Centro de Tecnificación de Alicante. Tras celebrarse el sorteo el pasado 4 de mayo en el Real Liceo Casino de Alicante, los ocho equipos clasificados ya conocen, no solo su camino hacia el título, sino también el orden y la hora de sus respectivos compromisos en una cita que reunirá a los protagonistas de la LI Copa de S. M. El Rey.

Cuartos de final

La jornada de cuartos de final abrirá la competición el viernes 5 de junio con cuatro partidos que decidirán a los semifinalistas de esta edición.

El primer encuentro, a partir de las 13:00 horas, será el duelo entre el actual campeón, el Barça, y Recoletas Atlético Valladolid. Los blaugranas siguen firmando una temporada redonda, ya campeones de la División de Honor Masculina y con el objetivo de la clasificación a la TruckScout EHF FINAL4 del LANXESS Arena de Colonia confirmado. Enfrente, los vallisoletanos se agarran al hecho de ser uno de los pocos equipos que ha hecho doblar la rodilla en los últimos años a los azulgranas.

A las 16:00 horas llegará el turno de uno de los grandes alicientes de la primera ronda, el duelo entre IRUDEK Bidasoa Irun y Bathco Torrelavega. Los dos conjuntos son los grandes aspirantes para llegar a la final de la LI Copa de S. M. El Rey por su lado del cuadro, y este primer test de máxima exigencia medirá las aspiraciones de ambos en su camino.

El tercer cruce de la jornada medirá, desde las 18:30 horas, a Viveros Herol Nava y REBI Cuenca. Duelo muy igualado entre dos equipos que han tenido objetivos similares en la temporada en el campeonato doméstico, con una plaza en semifinales de la Copa del Rey en juego.

Cerrará el viernes el enfrentamiento entre el anfitrión, Horneo Alicante, y Bada Huesca, a partir de las 20:45h. Tras instalarse en la élite del balonmano español, el equipo alicantino hará de anfitrión de una de las grandes fiestas de este deporte a nivel nacional. Un evento en el que debutarán ante un equipo oscense que ya sabe lo que es dar la sorpresa, como demostró el curso pasado apeando a uno de los favoritos como era Dicorpebal Logroño La Rioja.

Semifinales y final

Las semifinales se disputarán el sábado 6 de junio. La primera se jugará a las 17:00 horas y enfrentará a los ganadores de los cruces entre Barça - Recoletas Atlético Valladolid y Viveros Herol Nava - REBI Cuenca. La segunda semifinal tendrá lugar a las 19:30 horas, con los vencedores de los partidos entre Horneo Alicante - Bada Huesca e IRUDEK Bidasoa Irun - Bathco Torrelavega.

La gran final de la LI Copa de S. M. El Rey se disputará el domingo 7 de junio a partir de las 17:00 horas, poniendo el broche a tres días de competición en los que Alicante se convertirá en el epicentro del balonmano masculino español.

Entradas y abonos, a la venta

Los abonos y entradas para disfrutar en directo de la fase final de la LI Copa de S. M. El Rey, en el Centro de Tecnificación de Alicante del 5 al 7 de junio, ya están a la venta a través de la plataforma de CTickets a estos precios: