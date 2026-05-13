C. BM. Maristas de Algemesí, en el Campeonato de España Infantil Masculino
Los de Algemesí serán los únicos representantes de la Comunitat Valenciana en el Top 8 infantil masculino
El balonmano de la Comunitat Valenciana vuelve a situarse en la élite nacional con el Club Balonmano Maristas Algemesí que jugará el top 8 infantil masculino del 20 al 24 de mayo en Zaragoza.
Fase Sector
Club Balonmano Maristas Algemesí jugó el Sector E en Granollers, encuadrado en el Grupo II se enfrentó al Globalcaja Ciudad Real y Balonmano Barakaldo consiguiendo los siguientes resultados:
* C. Bm. Maristas Algemesí 33 - 32 Globalcaja Ciudad Real
* C. Bm. Maristas Algemesí 42 - 18 Balonmano Barakaldo
Con estos resultados consiguieron el pase a la final del sector donde se enfrentaron al equipo de casa el KH-7 Bm. Granollers, consiguiendo derrotarlos por un 39-36 y metiéndose así en el Campeonato de España Infantil Masculino 2025/2026, siendo así el único representante de la #Comunitatdelhandbol en el Top 8 Infantil Masculino.
Fase Final
Con todo preparado para el inicio del CDE, la Real Federación Española de Balonmano ha hecho oficial la sede y los grupos de este Top 8, donde el representante de la #Comunitatdelhandbol ha quedado encuadrado en el siguiente grupo:
GRUPO B
Anaitasuna A
* Dominicos
* C. Bm. Maristas Algemesí
* Puertosol
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