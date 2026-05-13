C. BM. Maristas de Algemesí, en el Campeonato de España Infantil Masculino

El balonmano de la Comunitat Valenciana vuelve a situarse en la élite nacional con el Club Balonmano Maristas Algemesí que jugará el top 8 infantil masculino del 20 al 24 de mayo en Zaragoza.

Fase Sector

Club Balonmano Maristas Algemesí jugó el Sector E en Granollers, encuadrado en el Grupo II se enfrentó al Globalcaja Ciudad Real y Balonmano Barakaldo consiguiendo los siguientes resultados:

* C. Bm. Maristas Algemesí 33 - 32 Globalcaja Ciudad Real

* C. Bm. Maristas Algemesí 42 - 18 Balonmano Barakaldo

Con estos resultados consiguieron el pase a la final del sector donde se enfrentaron al equipo de casa el KH-7 Bm. Granollers, consiguiendo derrotarlos por un 39-36 y metiéndose así en el Campeonato de España Infantil Masculino 2025/2026, siendo así el único representante de la #Comunitatdelhandbol en el Top 8 Infantil Masculino.

Fase Final

Con todo preparado para el inicio del CDE, la Real Federación Española de Balonmano ha hecho oficial la sede y los grupos de este Top 8, donde el representante de la #Comunitatdelhandbol ha quedado encuadrado en el siguiente grupo:

GRUPO B

Anaitasuna A

* Dominicos

* C. Bm. Maristas Algemesí

* Puertosol