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CAMPEONATO DE ESPAÑA

C. BM. Maristas de Algemesí, en el Campeonato de España Infantil Masculino

Los de Algemesí serán los únicos representantes de la Comunitat Valenciana en el Top 8 infantil masculino

El Club Balonmano Maristas de Algemesí que disputará el Campeonato de España de la categoría Infantil Masculina.

El Club Balonmano Maristas de Algemesí que disputará el Campeonato de España de la categoría Infantil Masculina. / FBMCV

Claudia Arce

Valencia

El balonmano de la Comunitat Valenciana vuelve a situarse en la élite nacional con el Club Balonmano Maristas Algemesí que jugará el top 8 infantil masculino del 20 al 24 de mayo en Zaragoza.

Fase Sector

Club Balonmano Maristas Algemesí jugó el Sector E en Granollers, encuadrado en el Grupo II se enfrentó al Globalcaja Ciudad Real y Balonmano Barakaldo consiguiendo los siguientes resultados: 

* C. Bm. Maristas Algemesí 33 - 32 Globalcaja Ciudad Real 

* C. Bm. Maristas Algemesí 42 - 18 Balonmano Barakaldo 

Con estos resultados consiguieron el pase a la final del sector donde se enfrentaron al equipo de casa el KH-7 Bm. Granollers, consiguiendo derrotarlos por un 39-36 y metiéndose así en el Campeonato de España Infantil Masculino 2025/2026, siendo así el único representante de la #Comunitatdelhandbol en el Top 8 Infantil Masculino.

Fase Final

Con todo preparado para el inicio del CDE, la Real Federación Española de Balonmano ha hecho oficial la sede y los grupos de este Top 8, donde el representante de la #Comunitatdelhandbol ha quedado encuadrado en el siguiente grupo: 

GRUPO B 

Anaitasuna A

* Dominicos

* C. Bm. Maristas Algemesí

* Puertosol

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