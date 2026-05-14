LIGA ASOBAL
El Horneo EÓN Alicante incorpora al pivote Carles Asensio
El jugador, procedente del GWD Minden alemán, firma para las dos próximas temporadas
EFE
El Horneo EÓN BM Alicante ha anunciado este jueves la incorporación a su plantilla del pivote catalán Carles Asensio, procedente del GWD Minden alemán, para las dos próximas temporadas.
Trayectoria
El jugador, de 27 años y natural de Sant Quirze del Vallés, ha militado en el conjunto alemán del GWD Minden en las últimas cuatro temporadas y en la competición española jugó en el Cangas Frigoríficos del Morrazo y el Fraikin Granollers.
Asensio, de 1,90 metros de altura, aseguró a los medios del club sentirse "muy contento" por su llegada a Alicante y afirmó tener "muchísimas ganas de trabajar" con Roi Sánchez, entrenador, y con el resto del equipo.
Valoración de Roi Sánchez
El entrenador del conjunto alicantino afirmó que el club buscaba un jugador con capacidad para defender en el centro y actuar también en ataque como pivote tras la salida de Julen.
El técnico gallego destacó la experiencia de Asensio en la Liga Asobal y en el balonmano alemán y valoró especialmente su fortaleza defensiva, su capacidad física y su rapidez en las transiciones.
El catalán en la tercera incorporación del equipo alicantino para el próximo curso tras las del portero Pau Guitart y el central Juan Carlos Sempere.
Bajas
El Horneo BM Alicante comunica las siguientes bajas para la temporada que viene: David Faílde, Vicente Sancho, Jorge Laredo, Borja Méndez y Xabier Barreto.
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