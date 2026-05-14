El Horneo EÓN Alicante incorpora al pivote Carles Asensio

El Horneo EÓN BM Alicante ha anunciado este jueves la incorporación a su plantilla del pivote catalán Carles Asensio, procedente del GWD Minden alemán, para las dos próximas temporadas.

Publicación de Facebook de Eonalicantebm sobre Carlos Asensio, polivalencia y fuerza.

Trayectoria

El jugador, de 27 años y natural de Sant Quirze del Vallés, ha militado en el conjunto alemán del GWD Minden en las últimas cuatro temporadas y en la competición española jugó en el Cangas Frigoríficos del Morrazo y el Fraikin Granollers.

Asensio, de 1,90 metros de altura, aseguró a los medios del club sentirse "muy contento" por su llegada a Alicante y afirmó tener "muchísimas ganas de trabajar" con Roi Sánchez, entrenador, y con el resto del equipo.

Valoración de Roi Sánchez

El entrenador del conjunto alicantino afirmó que el club buscaba un jugador con capacidad para defender en el centro y actuar también en ataque como pivote tras la salida de Julen.

El técnico gallego destacó la experiencia de Asensio en la Liga Asobal y en el balonmano alemán y valoró especialmente su fortaleza defensiva, su capacidad física y su rapidez en las transiciones.

Comunicado oficial

El catalán en la tercera incorporación del equipo alicantino para el próximo curso tras las del portero Pau Guitart y el central Juan Carlos Sempere.

Noticias relacionadas

Publicación de Juan Carlos Semperere, experiencia y calidad alicantina.

Comunicado oficial de la página de Facebook.

Bajas

El Horneo BM Alicante comunica las siguientes bajas para la temporada que viene: David Faílde, Vicente Sancho, Jorge Laredo, Borja Méndez y Xabier Barreto.