LIGA GUERRERAS IBERDROLA
El BM. Morvedre sella su continuidad en la Liga Guerreras Iberdrola
El conjunto dirigido por Cristina Cabeza hizo valer el factor pista y aprovechó, además, la derrota de Caja Rural Aula Valladolid para asegurar su presencia en la temporada 2026/2027 en la máxima categoría del balonmano español
El Club Balonmano Morvedre selló matemáticamente su continuidad en la máxima categoría del balonmano femenino español, la Liga Guerreras Iberdrola, tras imponerse por 22-20 a Elda Prestigio. Las saguntinas supieron sufrir en los momentos más complicados para cerrar la temporada manteniéndose en la élite del balonmano español.
El conjunto dirigido por Cristina Cabeza hizo valer el factor pista y aprovechó, además, la derrota de Caja Rural Aula Valladolid para asegurar su presencia en la temporada 2026/2027 de la Liga Guerreras Iberdrola. Una actuación coral permitió a las valencianas cerrar definitivamente la permanencia ante un Elda Prestigio que ya había certificado la salvación en la jornada anterior.
La lucha por la permanencia también vivió un capítulo decisivo con la victoria de Zonzamas Plus Car Lanzarote frente a Caja Rural Aula Valladolid por 29-25. El conjunto lanzaroteño abandonó el farolillo rojo gracias a un triunfo de enorme valor en un duelo directo por la salvación.
Lucha por el título
El Super Amara Bera Bera dio un paso importante hacia la final tras imponerse por 28-32 a Conservas Orbe Zendal Porriño en un duelo vibrante y de máxima intensidad. El encuentro arrancó marcado por el protagonismo de las guardametas. la valenciana Lucía Prades, por parte visitante, e Isabela Ferrarin.
En la otra semifinal, Rocasa Gran Canaria dio un paso de gigante en sus aspiraciones al título tras vencer por 23-27 a Costa del Sol Málaga.
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