El Grupo USA H. Mislata, bronce en el Campeonato de España Juvenil Femenino

El Grupo USA Handbol Mislata firmó una actuación para el recuerdo en el Campeonato de España Juvenil Femenino, donde el conjunto valenciano consiguió una brillante tercera posición nacional tras superar al Replasa Beti-Onak en el encuentro por el tercer y cuarto puesto. El equipo de Mislata cierra así una temporada sobresaliente subiéndose al podio nacional y confirmándose entre los mejores clubes de España de la categoría.

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Así fue la competición

La competición arrancó para las valencianas con una ajustada y emocionante victoria ante el Egui Errotabarri Juvenil por 31-30, en un duelo igualadísimo que se decidió en los últimos instantes y que permitió al equipo sumar sus primeros puntos en la fase final.

En la segunda jornada, el Grupo USA Handbol Mislata empató frente al Handbol Sant Quirze (27-27) en otro encuentro de máxima igualdad, manteniendo intactas sus opciones de clasificación para las eliminatorias.

El último compromiso de la fase de grupos enfrentó a las valencianas contra el potente Handbol Sant Joan Despí A, cayendo por 17-34 ante uno de los grandes favoritos del campeonato. Pese al resultado, el conjunto de Mislata logró el billete para las semifinales gracias al trabajo realizado en las jornadas anteriores.

Ya en semifinales, el Grupo USA H. Mislata estuvo muy cerca de alcanzar la gran final del Campeonato de España. Las valencianas protagonizaron un enorme partido frente al KH7 BM. Granollers, decidido por pequeños detalles y que terminó con un ajustado 25-26 favorable al conjunto catalán.

Lejos de venirse abajo, el equipo reaccionó con personalidad en el duelo por el tercer y cuarto puesto. El Grupo USA H. Mislata cerró su participación con una gran victoria frente al Replasa Beti-Onak por 25-30, asegurándose así una histórica medalla de bronce nacional.

Este tercer puesto supone uno de los mayores éxitos recientes para el club valenciano y un premio al trabajo realizado durante toda la temporada por jugadoras, cuerpo técnico y entidad. El campeonato confirma el crecimiento del balonmano base en Mislata y consolida al Grupo USA H. Mislata como una de las referencias nacionales de la categoría juvenil femenina.