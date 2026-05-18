Los Hispanos obtienen su billete al Mundial 2027

Los Hispanos confirmaron su presencia en el Campeonato del Mundo de Alemania 2027 tras imponerse a Israel por 29-36 en un encuentro muy trabajado y de máxima exigencia física. Los pupilos de Jordi Ribera dominaron gran parte del partido gracias al peso ofensivo de Abel Serdio y la solidez colectiva, antes de terminar de romper el choque en la segunda mitad con las intervenciones de Sergey Hernández y el acierto de Dani Fernández en los minutos decisivos.

Israel mostró resistencia

España se marchó al descanso con ventaja de 13-16 frente a Israel tras una primera mitad muy exigente y marcada por la dureza defensiva y las continuas interrupciones. El conjunto israelí volvió a salir con intensidad desde el inicio, como ya ocurriese en la ida, obligando a los Hispanos a trabajar cada ataque ante un partido muy trabado y con constantes golpes francos. En los primeros minutos, los porteros Yahav Shamir y Gonzalo Pérez de Vargas sostuvieron a sus selecciones bajo palos, impidiendo que el marcador se moviese con fluidez. El equipo dirigido por Jordi Ribera tardó en conseguir la primera ventaja, que llegó en el minuto ocho con el 2-3. España trató de romper el encuentro apoyándose en la defensa y el contraataque, aunque las exclusiones —primero para Imanol Garciandia y después para Jan Gurri— dificultaron abrir brecha frente a una Israel muy vertical. Con el paso de los minutos, las sanciones comenzaron a castigar al conjunto israelí y los Hispanos aprovecharon la superioridad numérica para alcanzar una máxima renta de cuatro goles (8-12) tras las exclusiones de Yonatan Dayan y Nadav Cohen. Pese al tiempo muerto solicitado por David Pisonero y la reacción posterior de Israel, España mantuvo el control del marcador hasta el descanso gracias al trabajo colectivo y al peso ofensivo de Abel Serdio en el pivote. Los Hispanos consiguieron resistir en un encuentro incómodo y de poco ritmo para llegar al intermedio con una valiosa ventaja de tres goles (13-16).

Victoria de Los Hispanos. / SD

Un billete a Alemania

Los Hispanos comenzaron la reanudación manteniendo la ventaja apoyados en el trabajo de Abel Serdio en el pivote, mientras Israel apostaba por el juego en 7VS6 para intentar meterse de lleno en la eliminatoria. La tarjeta roja mostrada a Tomer Bodenheimer por un contacto sobre Agustín Casado pareció reactivar al conjunto israelí, que consiguió igualar el encuentro (23-23) en el minuto 41 gracias al protagonismo ofensivo de Yoav Lumbroso. Sin embargo, España volvió a encontrar soluciones en ataque y aprovechó varios momentos de duda de su rival para recuperar el control del marcador. La irrupción de Sergey Hernández bajo palos resultó decisiva para que la selección española abriese una renta de cuatro goles entrando en los últimos diez minutos. A pesar de la tarjeta roja vista por Agustín Casado en el tramo final, el combinado nacional mantuvo la serenidad y terminó cerrando el partido con autoridad. Los buenos minutos ofensivos de Dani Fernández permitieron ampliar la diferencia hasta el definitivo 29-36.

Noticias relacionadas

España terminó certificando su clasificación para el Campeonato del Mundo de Alemania 2027 tras completar una segunda parte de mucho oficio frente a Israel. El conjunto dirigido por Jordi Ribera supo responder al empuje israelí tras el descanso y acabó decidiendo el encuentro en el tramo final gracias a su mayor profundidad y eficacia ofensiva.