Balonmano Mislata, protagonista en todas las categorías de base en 2026

El Club Balonmano Mislata es un referente del deporte de base de España, algo que logra refrendar año tras año. En la temporada 2025-2026, el conjunto valenciano ha vuelto a ser protagonista a nivel nacional en las tres categorías competitivas: Infantiles, Cadetes y Juveniles. Además, fue sede del Sector Estatal Infantil en el Pabellón La Canaleta.

El club cuenta con un primer equipo afianzado en la Primera División Nacional, con mayoría de jugadores salidos de sus categorías formativas. Este es el sello distintivo del Balonmano Mislata, que ha logrado clasificar en cuatro oportunidades al Campeonato de España y que ha logrado ser campeón de España en Infantiles, bronce en Cadetes y quinto y octavo en Juveniles en temporadas anteriores.

Infantiles

En la categoría infantil, los valencianos fueron anfitriones del Sector Estatal en el Pabellón La Canaleta, donde se impusieron a Handbol Sant Echeve de Cataluña y a Chinijos La Bamba de Islas Canarias para finalmente caer ante Puertosol Málaga de Andalucía, que logró su pasaje al Campeonato de España. El Balonmano Mislata quedó segundo y logró finalizar en el Top 16 a nivel nacional. Más de mil personas pasaron por La Canaleta a lo largo de los tres días de competición, que también sumó más de 115 mil visualizaciones de contenido en plataformas digitales.

El Balonmano Mislata fue anfitrión del Sector Estatal en el Pabellón La Canaleta. / BALONMANO MISLATA

Cadetes

Similar suerte corrió el equipo Cadete de los del área metropolitana de Valencia. Las victorias ante Handbol Mata de Jonc de Islas Baleares y Balonmano Torrelavega de Cantabria no alcanzaron ya que en el cruce ante el Balonmano Granollers hubo victoria de los catalanes, que organizaron este Sector Estatal y se metieron en el Campeonato de España. Top 16 también para los Cadetes del Balonmano Mislata.

Juveniles

Por último, los Juveniles también lograron terminar en el Top 16 de España, al igual que Infantiles y Cadetes. El Balonmano Mislata viajó hasta Málaga, donde se impuso a Maristas Ademur de Murcia y Deportivo Retamar de Castilla y León, pero donde también cayó ante el dueño de casa, el Balonmano Málaga, que avanzó al Campeonato de España.

Noticias relacionadas

Gran temporada

Con estos resultados, el Balonmano Mislata vuelve a cerrar una temporada competitiva que lo tuvo como animador en las tres categorías de base, dejando en claro que el trabajo planificado y consciente en la captación y formación de talentos da sus frutos. Además del protagonismo habitual en categorías formativas, el Balonmano Mislata ya también disfruta de ese talento en el primer equipo. Y seguramente seguirá por ese camino.