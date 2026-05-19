ASCENSO A LIGA ASOBAL
El Pabellón Port de Sagunt, prearado para la fase de ascenso a ASOBAL
El Fertiberia Puerto Sagunto y el Fundación Agustinos Alicante buscan jugar la próxima temporada en la máxima categoría del balonmano masculino español
JORGE GARCÍA PARRAS
El Pabellón Port de Sagunt acogerá este fin de semana, sábado 23 y domingo 24 de mayo, la fase de ascenso de la División de Honor Plata a la Liga Nexus Energía ASOBAL. La promoción de ascenso correrá a cargo del equipo anfitrión de esta edición, el Fertiberia Puerto Sagunto.
Enfrentamientos y horarios
El sábado se disputarán las dos semifinales. La primera enfrentará al Fertiberia Puerto Sagunto contra el Anaitasuna a partir de las 18:00 horas, mientras que la segunda medirá al UBU San Pablo Burgos 2031 frente a la Fundación Agustinos Alicante desde las 20:30 horas.
La final, entre los ganadores de ambas semifinales, dará comienzo el domingo a las 12:30 horas.
Actividades
Además del apartado deportivo, el club está preparando decenas de experiencias para los aficionados durante la jornada. El Chapuzón reforzará su servicio gastronómico con barras de comida y bebida, mientras que en la Fan Zone habrá una charanga de diez músicos entre las 16:00 y las 18:00 horas, así como durante los descansos y entre partidos.
Antes del primer encuentro se podrá disfrutar de una animación con saxofonista, además de un servicio de pintacaras desde las 17:00 horas. También habrá rifas, juegos de manos, activaciones de patrocinadores, concursos de lanzamiento durante los descansos, reparto de regalos al público en los tiempos muertos y una mesa para preparar pancartas de apoyo a los jugadores, entre otras actividades.
Precios entradas
La venta del abono general, que incluye los tres partidos de la fase, continúa activa. Los precios son de cinco euros para socios de entre 5 y 17 años y de 20 euros para mayores de 18 años. Para el público general, los abonos cuestan diez y 30 euros, respectivamente. Las entradas se pueden adquirir de forma online a través de la web oficial del club, www.cbmpuertosagunto.com/entradas/.
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