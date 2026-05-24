El Fertiberia Puerto Sagunto vuelve a Asobal tras vencer a Agustinos

El Fertiberia Puerto de Sagunto vuelve a la Liga Asobal dos años después, al superar en una sufrida final, disputada en su pabellón, a la Fundación Agustinos Alicante en un partido en el que el portero valenciano Dani Martínez se hizo gigante para asegurar la victoria con sus paradas (18-17).

El pabellón rojiblanco respiraba ilusión y tensión a partes iguales. Bajo un ambientazo creado por la 'Marea Rojiblanca', el partido comenzó con una fuerte defensa de Agustinos, tres buenas paradas de Mendieta y un siete metros fallado por Ruiz.

Jiménez abrió el marcador y Martín de Bolaños puso el empate en un inicio igualado con solo dos goles en los primeros cinco minutos. Los porteños se pusieron por delante por primera vez con un gol de Pozzer (m.7, 3-2) y dos minutos después ampliaron la distancia a dos con un tanto de Pelko.

Dani Martínez comenzó a parar y Ruiz se rehizo del penalti marcando los siguientes, una efectividad que permitió a los rojiblancos una renta de +4 (8-4). Agustinos estaba fuera del partido y su técnico Alejandro Carrillo solicitó un tiempo muerto que no sirvió al equipo alicantino, que se quedó atascado en los cuatro goles.

Imagen de una defensa de Puerto Sagunto ante Agustinos / E. Ripoll

El Fertiberia tenía el partido donde quería y, al mínimo síntoma de recuperación de su rival, Sergio Mallo paró el partido en el minuto 25 (10-6). Sin embargo, con la exclusión de dos minutos a Urruzola, el equipo colegial se metió de lleno en el partido con Maho Soso para cerrar la primera mitad con un marcador de 11-9 mientras la afición alicantina cantaba "sí se puede".

Tras el descanso, el gol se hizo esperar casi cinco minutos. Como pasara en el primer tiempo, fue Agustinos el primero en marcar con un tanto de Maho Soso que los visitantes cocinaron a fuego lento y al que Novais respondió rápidamente, pero el equipo de Carrillo salió mucho mejor a pista y recortaron la distancia a un gol.

Con el 13-12 en el luminoso, ambos equipos jugaron un minuto y medio con un jugador menos y Dani Martínez se hizo gigante evitar el empate tras un gran contraataque de Maho Soso. El partido estaba más igualado que nunca, pero el guardameta valenciano mantuvo a su equipo por delante y Carrillo volvió a parar el cronómetro en el minuto 49 (15-14).

A falta de diez minutos, el Fertiberia se mantenía a dos goles de distancia (16-14), aunque la sensación era que Agustinos podía darle la vuelta en cualquier momento. Pero ahí estaba Dani Martínez para evitarlo con sus paradas. A falta de menos de un minuto, Reinante recortó distancias desde los siete metros (18-17), pero volvió a aparecer Dani Martínez para llevar al Puerto de Sagunto a Asobal.

El Fertiberia, a la Asobal / E. Ripoll

El equipo alicantino todavía dispondrá de una segunda oportunidad de ascender mediante la promoción ante el antepenúltimo clasificado de Asobal.

Ficha técnica:

18 (11+7) Fertiberia Puerto Sagunto: Martínez (Villarreal), Olivares (3), Ruiz (5), Pelko (2), Pozer (1), Arnau Fernández (1), Urruzola, Pérez, Olmo, De Novais (3), Serradilla, Capitán, Zungri (1), Martín de Bolaños (2), Teixidor.

17 (9+8) Fundación Agustinos Alicante: Lautaro (Poyato), Jiménez (3), Reinante (3), Quiles (4), Linares, Ponce (1), Mercader, González (1), Maho Soso (2), Bodí (1), Talens (2), Soler, Pico, Conde, Rodríguez.

Marcador cada cinco minutos: 1-1, 4-3, 6-4, 9-4, 10-6, 11-9 -descanso- 12-10, 13-12, 14-13, 16-14, 17-15, 18-17.

Árbitros: Pablo San Emeterio de la Fuente y Alejandro Carrillo Martínez. Excluyeron a Urruzola (2), Novais (2) y Teixidor por parte de los locales y a Ponce por parte de los visitantes.

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Incidencias: Partido correspondiente a la final de la fase de ascenso a Liga Asobal celebrado en el Pabellón Port de Sagunt ante más de 2.000 espectadores.